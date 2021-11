E’ ufficiale: per questo Autunno 2021 i pantaloni più sensuali sono quelli in pelle indossati da uno degli uomini più adorati del momento, Damiano dei Maneskin. Ebbene, prepariamoci a sfoggiare i nostri leather pants, perché sono la tendenza del momento!

E’ inarrestabile l’ascesa della band romana: dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, il gruppo musicale ha iniziato la conquista dei cuori oltre i confini dell’Italia, raggiungendo le prime posizioni nelle classifiche in diversi paesi.

Damiano David, con il suo motto go hard or go home, ha postato sul social network fotografico uno scatto all’insegna della sensualità che ha fatto impazzire tutte le sue followers. E noi fashioniste alla continua ricerca del must have del momento, oltre ad innamorarci per l’ennesima volta di Damiano, ci siamo lasciate trasportare dal fascino irresistibile dei suoi pantaloni di pelle. Sono un’ossessione dell’Autunno 2021!

Ma, in realtà, c’è una storia misteriosa celata dietro la scelta di questo outfit da parte del cantante dei Maneskin. Scopriamo quale…

Damiano dei Mankeskin o i suoi pantaloni di pelle? Scegliamo entrambi, grazie!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Da molto tempo è nata un’associazione tra i Maneskin e gli anime. Dalla loro prima apparizione sul palco dell’Ariston, i fan di tutto il mondo hanno realizzato dei disegni in cui i membri della band venivano accostati a diversi personaggi anime.

Prima di tutto, il gruppo dei Trapnest provenienti da Nana, una delle opere più famose di Ai Yazawa, è stato più e più volte richiamato in causa per via della somiglianza con i Maneskin.

Leggi anche -> Chiara Ferragni ha la borsa Dior che tutte stavamo sognando per questo Autunno 2021!

Nel suo ultimo post social, Damiano lancia un segnale d’apprezzamento a tutti coloro che lo avevano rappresentato vestito come Ren Honjo, chitarrista dei Trapnest: Biker Jacket dal colletto ampio e dettagli metallici abbinato ai pantaloni a vita alta in pelle.

Damiano non sembra disdegnare gli anime, il suo profilo Instagram parla chiaro. Ha provveduto, infatti, per ispirazione, tributo o ringraziamento dell’associazione a Ben Honjo, a vestirsi esattamente come il personaggio.

E noi siamo qui, a guardare e riguardare le immagini, pensando a come far nostri quei meravigliosi pantaloni di pelle nera. Un capo tanto raffinato quanto audace, tanto maschile quanto femminile, che dona grinta ai nostri outfit.

La diffusione del pantalone in leather, ha fatto perdere la sensazione “catwoman” che ne deriva all’inizio: la moda ha “addomesticato” il risultato dell’utilizzo dei capi in pelle e li ha resi capi abbinabili nel quotidiano.

Pronte a vincere l’etichetta “donna più sexy della stagione” con i pantaloni in pelle di Damiano dei Maneskin?