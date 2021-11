Alberto di Monaco si è scagliato contro l’ex compagna a seguito di alcune dichiarazioni sul suo conto. Nessuno si sarebbe aspettato questa reazione.

L’ex compagna del principe Alberto di Monaco, Nicole Coste ha rivelato tempo fa alcuni dettagli sulla vita del figlio avuto dal principe, Alexandre. La Coste avrebbe parlato della sua situazione familiare in modo molto negativo, accusando Alberto di Monaco e la moglie Charlene di avere un comportamento scorretto con Alexandre. Il Principe di Monaco inizialmente non ha replicato alle parole dette dall’ex compagna, anche per una questione di forma. Tuttavia ora ha deciso di parlare e raccontare tutta la verità.

Alberto di Monaco contro l’ex compagna: “Sei scorretta”

Nicole Coste, ha rilasciato un’intervista qualche tempo fa in cui parlava della vita del figlio 18enne Alexandre, avuto dal Principe di Monaco Alberto. La donna ha rivelato che il giovane vive la sua vita ai margini di quella del padre e della sua famiglia. Non viene considerato minimamente, nemmeno nella linea di successione. Inoltre ha definito Charléne una “matrigna velenosa” e Alberto “un padre distante”.

Inutile dire che per Alberto e tutta la famiglia reale è stato un vero e proprio colpo leggere queste parole. Il Principe ha rivelato di essere rimasto profondamente scosso e amareggiato dalle parole dette dall’ex compagna oltre ad essere molto sorpreso del fatto che abbia messo in piazza la vita privata dei reali.

Lui l’ha definita una scorrettezza enorme. Tuttavia non è la prima volta che Nicole Coste parla più del dovuto con la rivista “Paris Match”. All’epoca della nascita del figlio Alexandre, mostrò alcune foto di Alberto e rivelò dettagli sul suo mantenimento mensile.

Forse le parole più velenose le ha riservate a Charléne, moglie del principe, rivelando che ha avuto comportamenti discutibili con Alexandre, spostandolo di stanza e mettendolo nell’ala del personale e trattandolo sempre male.

Queste parole hanno ferito il principe, a maggior ragione in questo momento che la moglie si trova in Sudafrica per motivi di salute da diverso tempo. La Coste ha parlato anche del fatto che Alberto e il figlio non hanno un gran rapporto, vivono separati e il suo destino al Principato dipende solo da Alberto. Il Principe non nasconde quindi il suo disappunto e la rabbia nei confronti dell’ex compagna per queste rivelazioni scorrette.

I due si erano incontrati su un volo Parigi-Nizza nel 1997, dove lei lavorava come hostess. Alexandre non è l’unico figlio avuto fuori dal matrimonio per Alberto, c’è anche Jazmin Grace avuta da una cameriera nel 2006. Tuttavia gli unici figli ereditari sarebbero i gemelli figli di Charléne al momento. Spetterebbe solo ad Alberto cambiare le carte in tavola.