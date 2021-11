Zodiaco, i segni che si lamentano di più: capricci e polemiche insopportabili

Non si accontentano mai e trovano sempre un modo per lamentarsi: scopriamo quali segni zodiacali rientrano tra i più polemici e capricciosi

Il loro hobby preferito sembra essere quello di esprimere il proprio malcontento, mostrandosi perennemente insoddisfatti di tutto quello che li accade. Alle persone nate sotto questi segni zodiacali non importa risultare a tratti insopportabili, loro dovranno necessariamente far sapere a tutti quando qualcosa non li va a genio. A volte neanche loro sanno davvero cosa desiderino ma preferiscono lamentarsi piuttosto che cercare una soluzione. Scopriamo quali segni fanno parte di questa categoria.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni ai quali non si può mai dire nulla: scopri quanto sei suscettibile

I segni zodiacali che si lamentano sempre: sopportarli è un’impresa

Tra i segni più lagnosi troviamo l’Ariete che non riesce a trattenere la sua perenne insoddisfazione. Le persone nate sotto questo segno sono tendenzialmente impazienti e vorrebbero tutto e subito. Questo il più delle volte non accade, finendo per scatenare in loro delle reazioni quasi infantili. Una volta entrate in questo stato d’animo si concentreranno sul bicchiere mezzo vuoto, lamentandosi all’infinito di non poter ottenere quello che davvero vogliono.

Poi troviamo il Cancro che tende ad autodistruggersi, focalizzandosi su tutto quello che gli accade e trasformandolo nella fine del mondo. Poco importa se i problemi non siano effettivamente gravi o se tante altre persone si trovino nella sua stessa situazione. Stando alla sua visione la vita è spesso ingiusta nei suoi confronti e piuttosto che rimboccarsi le maniche preferisce di gran lunga fare polemica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Zodiaco, i segni che vivranno un novembre 2021 davvero ricco

In questa categoria c’è anche il segno del Leone che non accetta di buon grado che gli venga detto cosa fare e come farlo. Si tratta infatti di un segno che vorrebbe dominare sugli altri, sentendosi superiore. Questo significa che quando qualcosa non va come desidererebbe inizierà a lamentarsi e a stilare una serie di punti per i quali la situazione andrebbe sistemata. Preferibilmente sotto la sua guida.

Tra i segni che amano lamentarsi ci sono anche i Gemelli che vivono in un perenne stato di insoddisfazione. Non riuscendo a trovare pace non fanno altro che esprimere il proprio disappunto su pressoché qualsiasi cosa. Il più delle volte desiderano cose che non possono avere, finendo per sbattere i piedi a terra come se i loro capricci potessero risolvere la situazione.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni con la mente più brillante: scopri se ci sei anche tu

Infine c’è il segno del Capricorno che sembra possedere una naturale inclinazione che lo porta a lamentarsi e a fare polemica indipendentemente dal contesto. Che la situazione lo richieda o no, il Capricorno non riuscirà a non dire la propria opinione e finirà per criticare anche persone a lui sconosciute. Nulla sembra riuscire a soddisfarlo, anche nelle situazioni più positive troverà il modo per lamentarsi di qualcosa.