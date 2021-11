Selvaggia Lucarelli a bomba contro Mediaset: “Fa schifo”

Selvaggia Lucarelli asfalta l’azienda di Berlusconi e distrugge un suo collega. Per lui parole al veleno: “Lo ritengo pericoloso”

Selvaggia Lucarelli è una donna ed una professionista che le cose non le manda a dire, lo sappiamo. Si espone sempre, in prima persona, dicendo chiaramente quello che pensa.

Dal caso di Ambra Angiolini ed il tapiro di “Striscia la notizia” alla telenovela della storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi ed i messaggi sbagliati veicolati sui social, fino al caos Mietta e la questione dei vaccini a “Ballando con le stelle”.

Insomma nulla passa inosservato agli occhi attenti della giornalista che questa volta si è scagliata a bomba contro Mediaset e alcune scelte fatte su quello che viene mandato in onda.

Selvaggia Lucarelli ed il tweet al veleno: c’entra lui

Questo giornalismo che inventa e manipola frasi e le inserisce anche nella categoria “minacce ai non vaccinati” fa schifo. E lo ritengo pericoloso anche per la mia incolumità, visto il momento. Vi siete ridotti a mandare in onda i meme di Telegram, caro Mario Giordano. pic.twitter.com/iflUTq8ybi — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 4, 2021

“Questo giornalismo che inventa e manipola frasi e le inserisce anche nella categoria ‘minacce ai non vaccinati’ fa schifo. E lo ritengo pericoloso anche per la mia incolumità, visto il momento…”. Tuona così Selvaggia Lucarelli su Twitter contro Mediaset ed in particolare contro una delle sue trasmissioni più sui generis, “Fuori dal Coro” di Mario Giordano in onda su Rete 4.

La giurata di “Ballando con le stelle” distrugge completamente il collega che ha ospitato in trasmissione alcuni no vax per dare a tutti la possibilità di parlare e dire la propria. Una scelta che ha irritato non poco la Lucarelli che verso Giordano ha scagliato una chiusa al vetriolo: “Vi siete ridotti a mandare in onda i meme di Telegram, caro Mario Giordano”.

Insomma un cinguettio che non è certo passato inosservato e che ha massacrato del tutto il martedì di Rete 4. Si tratta del resto di un tema che alla giornalista sta molto a cuore, quello dei vaccini e della loro assoluta importanza per riprendere una vita piuttosto normale.

Lo ha dimostrato nel corso di “Ballando con le stelle” in merito al caso Mietta puntualizzando più volte il fatto che fare il vaccino conta eccome e che la cantante non vaccinata abbia contratto il virus a differenza del suo ballerino che, coperto dal vaccino, non si è ammalato.

“Mi sembrava sbagliato far passare – ha ribadito a “Piazzapulita” su La7 – il concetto che una persona vaccinata avesse preso il Covid in un contesto in cui siamo tutti vaccinati”.