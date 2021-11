Silvia Toffanin e la serata in lacrime, forti emozioni e l’abbraccio più intenso

Silvia Toffanin visibilmente commossa in prima serata. Insieme a lei per un momento pieno di emozioni sul piccolo schermo

Silvia Toffanin è una donna riservata ma anche molto dolce e sensibile. Ci dà modo di percepirlo nel corso delle puntate di “Verissimo” che da quest’anno ha raddoppiato il suo appuntamento settimanale arrivando anche alla domenica pomeriggio.

Davanti alle storie dei suoi ospiti spesso e volentieri la compagna di Pier Silvio Berlusconi non riesce a rimanere fredda e impassibile e tutto il suo coinvolgimento emotivo lo dimostra tramite le lacrime, i sorrisi e le espressioni del volto che parlano da sole.

Ieri sera, in prima serata, ha fatto sciogliere il cuore di tutti i suoi fan con un lungo e commosso abbraccio.

Silvia Toffanin, commozione in prima serata con lei

Serata di emozioni, di musica e di grandi sorprese quella di ieri sera su Canale 5 con “D’Iva”, lo show con il quale Mediaset ha voluto celebrare Iva Zanicchi. La prima delle due serate dedicate all’artista si è aperta con una lettera che Pier Silvio Berlusconi ha dedicato alla nota cantante: “Carissima Iva – ha esordito l’Ad dell’azienda – con questo messaggio voglio esprimere la gratitudine di tutta Mediaset per il tuo importantissimo lavoro in tutti questi anni”.

E se Pier Silvio ha mandato un audio messaggio, la sua compagna, Siliva Toffanin è arrivata direttamente in studio per omaggiare la sua amica e intervistarla proprio in stile “Verissimo”.

“Voglio raccontare a tutti la donna meravigliosa che sei” ha esordito la conduttrice di Canale 5 per poi accomodarsi di fronte all’Aquila di Ligonchio per narrara tutta la sua vita, tra presente e passato. Un’intervista intensa ed emozionante come solo la Toffanin sa fare che è culminata in un lungo e sentito abbraccio tra le due.

Proprio Iva Zanicchi ha condiviso questo momento nelle sue Instagram Stories scrivendo a corredo: “Silvia” accompagnata da un dolce cuore rosso. Le due si abbracciano e guardano commosse lo schermo.

La Toffanin si appoggia sulla spalla della Zanicchi un po’ come una figlia fa con una mamma ed in breve lo scatto fa il giro del web.