La passione per le sneakers è veramente interminabile: lo dimostra l’effetto suscitato dalle ultime indossate da Vanessa Incontrada, decisamente perfette per questo Autunno 2021 (e oltre!)

Una scarpa onnipresente e ormai resa perfetta per ogni sorta di outfit. Le tendenze moda degli ultimi tempi non ne vogliono proprio sapere di rinunciare alle sneakers.

Con un risultato misto tra nostalgia Anni ’90 e ricerca di comfort, Vanessa Incontrada regala ai suoi osservatori uno scatto bucolico dal tono country chic. Con il suo look ci ricorda che l’essere cool non è un’occasione, bensì uno stile di vita.

Carismatica e assolutamente da imitare, la conduttrice italiana sfoggia un outfit coronato dalle sneakers Converse All Star e ci fa innamorare fin dal primo sguardo.

Vanessa Incontrada è una Converse-lover come noi: le tue sneakers saranno il nostro prossimo acquisto in questo Autunno 2021.

Dite la verità, a quante di voi mancano le sneakers nel guardaroba?

Scommetto nessuna. Ho indovinato?

Ebbene, preparatevi ad aggiungerne un altro paio, perché quelle nere che ci mostra Vanessa Incontrada non sono un’opzione, bensì un must have per restare in linea con le tendenze Autunno Inverno 2021-2022.

La moda va, la moda torna, eppure questo modello di calzatura resta una garanzia. E ce lo conferma il look street style che Vanessa sfoggia sul suo profilo ufficiale Instagram, in un’immagine che celebra una spensierata giornata trascorsa a Palazzo di Varignana.

Il loungewear della conduttrice, composto dal pantalone della tuta scuro abbinato ad una felpa ton sur ton oversize, fa cadere l’attenzione proprio sul pezzo forte della scarpa, arricchito dai calzini alti di spugna, sempre neri.

Ma non necessariamente dobbiamo attenerci a questo stile: le sneakers Converse All Star si possono indossare anche come completamento di look composti da minidress, capispalla animalier, o un completo con giacca maschile.

Non priviamoci nemmeno di un abbinamento con borse firmate e orecchini bold: le influencer parlano chiaro, le sneakers sono tranquillamente abbinabili ad elementi più chic (provate ad immaginarle accostate ad una Chanel o ad un paio di importanti orecchini chandelier!).

Lo spopolare dello streetwear ha abbattuto ogni barriera e questo modello di calzatura può essere indossato tanto nel nostro quotidiano quanto in contesti più raffinati: rinunciare al comfort non è più necessario.

Non siete d’accordo?