“La più bella della casa”. Sophie Codegoni, la gonna è molto corta: spettacolo di sensualità che rapisce i fan – FOTO

Sophie Codegoni. L’ex tronista di “Uomini e donne” è impegnata nel reality “Grande Fratello Vip 6”. Qualche inciampo e una bella sopresa nel suo percorso televisivo

Nata il il 22 dicembre del 2000 a Riccione, Sophie Codegoni è venuta alla ribalta nel panorama televisivo italiano grazie alla sua partecipazione nelle vesti di tronista del celebre programma pomeridiano di Canale 5 “Uomini e donne”.

Durante il dating show di Maria De Filippi è stata corteggiata da diversi pretendenti tra cui spiccavano i nomi di Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri. La scelta della giovane modella è ricaduta su quest’ultimo e, infatti, i due hanno iniziato una relazione che è proseguita anche a telecamere spente. Tuttavia, si è interrotta bruscamente per volere del ragazzo che, secondo quanto rivelato dalla stessa Sophie Codegoni, si è tirato indietro perché lei non rientrava nei suoi gusti, sia dal punto di vista caratteriale che fisico. Dal canto suo, Matteo Ranieri ha replicato sui social adducendo come motivo principale della rottura la loro scarsa compatibilità.

Sophie Codegoni: la FOTO su Instagram che mette KO i fan

Entrata da single lo scorso settembre nella casa del “Grande Fratello Vip 6” Sophie Codegoni non ha escluso la possibilità di trovare un nuovo amore proprio durante lo svolgimento del famoso reality.

Sembrava che fosse nato un feeling particolare con uno dei concorrenti in gara, Gianmaria Antinolfi. Tuttavia, il flirt è finito ancor prima di diventare qualcosa di più concreto. Liti e battibecchi tra i due sono all’ordine del giorno e i fan che avevano sognato una storia da favola dovranno ricredersi, almeno per ora.

Una gioia ha caratterizzato le lunghe giornate trascorse in isolamento dalla bella Sophie: la visita inaspettata del padre, concessa dalla produzione del programma. Stefano Codegoni è il proprietario di un locale in Corso Como, una delle vie più frequentate di Milano, ed è a suo volta compagno di un’ex gieffina, Man Lo Zhang, attrice e inviata di “Striscia La Notizia” con Moreno Morello.

Il team di Sophie Codegoni non lascia inattiva la sua seguitissima pagina Instagram (490mila follower) in assenza della titolare, ma lascia a favore di pubblico immagini dell’influencer e modella per sostenerla durante la sua avventura televisiva.

L’ultimo scatto la vede in una posa sensuale con una minigonna verde cortissima, un giobotto di pelle e un fedora scuro. “Sophie, confermo, sei la più bella della casa” – scrive un utente estasiato, in attesa della prossima puntata del GF Vip 6.