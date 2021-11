L’ex marito di Belen Rodriguez ha ritrovato finalmente l’amore e non crederete mai di chi si tratta questa volta

Stefano De Martino dimentica ufficialmente Belen, il conduttore si è innamorato di una donna bellissima. Pare che per l’ex ballerino di Amici sembra stia andando tutto a gonfie e vele. La sua carriera di conduttore è decollata e ora debutterà con un programma tutto suo sul piccolo schermo, si tratta di Bar Stella. Il nome lo ha dato lui in memoria dell’attività del nonno, che per un Stefano De Martino bambino è stato il primo palco. Adesso pare che anche sul fattore amore si sia sistemato il bel De Martino.

Stefano De Martino dopo la rottura con Belen, sia la prima che la seconda volta, non si è mai mostrato realmente accanto a qualcuno. Ai tempi di Gilda Ambrosio, appariva più un’amicizia speciale che non amore. Tutti i flirt successivi sono durati poi molto poco e non erano affatto rilevanti. Si trattava più che altro di frequentazioni lampo, senza coinvolgimento sentimentale. Il suo cuore per un periodo è appartenuto solamente a Belen. Oggi però sono distanti più che mai, lei accanto ad un altro e con una nuova bella bimba appena nata.

E lui che a quanto pare sembra aver ritrovato l’amore accanto ad una donna altrettanto famosa, sia in televisione che sui social. Scopriamo allora di chi si tratta. A quanto pare si tratterebbe di Paola Di Benedetto. Già qualche tempo fa era uscita l’indiscrezione su un possibile avvicinamento tra i due, ma ora sembra essere confermato. La Di Benedetto è fresca di rottura con il cantante Federico Rossi, dopo anni di relazione. I due convivevano e sembrava proprio che fossero anime gemelle. Tuttavia pochi mesi fa è arrivata la notizia della loro separazione definitiva. Già in precedenza si erano lasciati, ma poi avevano avuto un ritorno di fiamma. Stessa storia di De Martino con Belen, hanno quindi già molto in comune.

La Di Benedetto è molto gelosa della sua privacy e anche De Martino, pertanto non bisogna sorprendersi se nessuno dei due pubblicherà mai una foto con l’altro. Staremo dunque a vedere come evolverà questa nuova love story, la coppia sembra promettente. Entrambi famosi, giovani e belli.