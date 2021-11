Suor Cristina, dopo la fama la sua vita è rivoluzionata: adesso è innamorata, chi è il fidanzato

Suor Cristina, dopo il trionfo a “The Voice” la sua vita è profondamente cambiata: i dettagli sconvolgenti sul suo amore

Impossibile dimenticare l’audizione di Suor Cristina Scuccia a “The Voice of Italy” sulle note di “No One“. Il brano di Alicia Keys convinse tutti e quattro i giudici, che dopo essersi voltati si trovarono di fronte ad una scena che mai avrebbero immaginato di poter ammirare: una suora all’interno di un programma televisivo.

La concorrente, che scelse di unirsi al team di J-Ax, fu la vincitrice dell’edizione 2014 del format. A distanza di anni, la vita della cantante sembra essere drasticamente cambiata. Suor Cristina, in una recente intervista, ha dichiarato di essere follemente innamorata.

Suor Cristina, dopo la fama la sua vita è rivoluzionata: adesso è innamorata

La vittoria di Suor Cristina a “The Voice of Italy” fu più che meritata. La cantante, che con la sua voce inconfondibile aveva conquistato pubblico e giurati, trionfò nel corso dell’edizione 2014 della gara, guadagnando una fama che lei stessa non si sarebbe mai aspettata. Una popolarità che, nei mesi successivi, Suor Cristina faticò terribilmente a gestire. Queste, nello specifico, le rivelazioni della cantante all’interno di una recente intervista: “Ero seguita dai paparazzi, mi sembrava che mi avessero strappato la vita. […] Ho anche sofferto di attacchi di panico“.

Fortunatamente, ad oggi, la cantante sembra aver superato quei difficili momenti, tanto da essere tornata ai suoi impegni quotidiani. E in merito alla vittoria a “The Voice of Italy”, la Scuccia si è espressa così: “Dio è il mio sposo, con la mia presenza l’ho portato sul palco“. Suor Cristina, salda nella fede, è riuscita a non farsi travolgere dall’onda del successo e a proseguire una vita “normale”, lontana dalle ingerenze del gossip.

Il suo pensiero a proposito dei paparazzi, con il tempo, sembra essere drasticamente cambiato. “Se ne incontro uno gli auguro il buongiorno“: queste le parole della cantante, la cui umiltà è rimasta la stessa di tanti anni fa.