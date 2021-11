“Uomini e Donne”, Maria gela il corteggiatore: “Per me puoi andartene”. Il motivo è clamoroso

Maria De Filippi non le ha mandate a dire ad uno dei corteggiatori più in vista di “Uomini e Donne”: il resoconto della puntata odierna

Puntata nuova, vecchi malumori: quest’oggi, a “Uomini e Donne”, dame e cavalieri non si sono risparmiati dal lanciarsi reciproche accuse. Gemma e Costabile, sui quali era incentrato il primo blocco della trasmissione, sembrano non riuscire a far decollare la frequentazione. Se la dama di Torino lamenta la distanza del cavaliere – reo di non contattarla durante la settimana -, quest’ultimo è invece tornato a ribadire il proprio interesse per la Galgani.

Sul fronte del trono classico, la situazione non appare poi così diversa. Roberta, divisa tra i corteggiatori Samuele e Luca, quest’oggi si è parecchio sbilanciata nei confronti di uno di loro. La reazione dell’altro, che nessuno avrebbe mai potuto prevedere, è arrivata a preoccupare persino Maria De Filippi. Scopriamo insieme come si è comportata la conduttrice.

NON PERDERTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, parla la dama cacciata da Maria: “Ci sono rimasta malissimo”

“Uomini e Donne”, Maria gela il corteggiatore: “Per me puoi andartene”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

NON PERDERTI ANCHE —> Alessia Marcuzzi si sente male durante la diretta: “Non riesco a condurre il programma”

Roberta Giusti, che nella scorsa puntata aveva fatto dei notevoli passi avanti con il romano Luca, quest’oggi si è invece sbilanciata nei confronti del corteggiatore Samuele. La tronista, che ha deciso di uscire in esterna esclusivamente con quest’ultimo, ha condiviso con lui un appassionato bacio, che ha lasciato il pubblico interdetto. In studio, i due non hanno potuto far altro che ribadire il proprio affiatamento. “Non c’è cosa più bella del baciare la persona che si ama“: queste le dolci parole di Samuele.

Luca, dal canto suo, ha assistito all’esterna da spettatore, cosa che ha provocato in lui una profonda delusione. “Guardare queste cose mi fa male” – ha spiegato il ragazzo, su richiesta della conduttrice – “Anche se non sono innamorato, io la sento come la mia donna. Non posso vedere queste scene“. La tronista, assieme a Maria, ha tentato di far capire al corteggiatore che, allo stato attuale, lui non può affatto reputarsi il suo fidanzato. “So che la tua posizione è difficile, ma devi cercare di capire anche me“: questa la supplica di Roberta, a cui Luca ha a malapena prestato attenzione.

Dopo il ballo tra Roberta e Samuele, la De Filippi ha richiamato le attenzioni su Luca, scoppiato a piangere di fronte a tutti. “Per me puoi anche uscire e riprendere fiato” – gli ha suggerito la conduttrice – “So che non ti piace essere ripreso dalle telecamere, ti conosco“. Luca, grato a Maria per il suo supporto, ha colto la palla al balzo e si è precipitato fuori dallo studio. Gianni Sperti, di fronte alla scena, ha azzardato un’ipotesi che il pubblico sembrava condividere.

“Secondo me non vuole ammetterlo, ma anche lui è innamorato“: questo il pensiero dell’opinionista a proposito di Luca. Il percorso di Roberta, sempre più intenso, non mancherà di regalare ancora delle fortissime emozioni.