“Strepitosa dentro e fuori”, Viki Odintcova scollatura al limite sul retro: senza l’intimo è uno spettacolo – FOTO

La meravigliosa Viki Odintcova ha deliziato tutti i suoi followers con una scollatura sul retro da arresto cardiaco: i dettagli bollenti.

Meglio conosciuta come una delle modelle più blasonate e selezionate del panorama dello spettacolo internazionale, Viki Odintcova è uscita allo scoperto con uno scatto sui social da brividi lungo la schiena.

Classe ’93, la stella tra le dive più affermate di San Pietroburgo rappresenta una delle eccellenze dal punto di vista della bellezza. Grazie alla sua statura invalicabile e provocante, Viki ha attirato l’attenzione di diversi volti dello spettacolo.

Da Cristiano Ronaldo, con il quale si parla di un flirt a distanza attraverso messaggi succinti in privato, al pilota di Formula 1, Fernando Alonso con il quale pare ci sia stata una breve ma intensa frequentazione di nascosto dai riflettori del gossip.

Non è lecito conoscere in maniera approfondita la sua vita privata, al giorno d’oggi. Anche se la certezza era e rimane una sola: la modella medesima in tutta la sua naturalezza

Viki Odintcova è fin troppo scoperta: i fan non hanno resistito

