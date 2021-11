Sapete tutto sui figli di Adriano Celentano e Claudia Mori? Ecco alcune curiosità che potrebbero interessarvi

Adriano Celentano e Claudia Mori rappresentano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo italiano. I due stanno insieme da più di cinquant’anni e nonostante gli alti e i bassi non hanno mai messo da parte il loro amore.

Complici nella vita privata e professionale, hanno lavorato insieme e ancora oggi Non succederà più è una delle canzoni più famose. Hanno tre figli, ma cosa sappiamo al riguardo? Scopriamo alcune curiosità.

Adriano Celentano, tutto sui suoi figli

Adriano Celentano e Claudia Mori hanno avuto tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda. Rosita è del 1965. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo all’età di dieci anni come attrice nel film Yuppy Du e nel 1988 si è avvicinata alla musica, pubblicando il suo primo disco intitolato Dal tuo sguardo in poi. Oggi è una conduttrice televisiva, molto attiva sui social e sempre pronta ad aiutare il prossimo. E’ anche animalista.

Giacomo è nato nel 1966. La musica è la sua più grande passione tanto che a ventitré anni ha pubblicato il suo primo album musicale intitolato Dentro il bosco. Nel corso degli anni ha sofferto di depressione raccontata nel suo libro dal titolo La luce oltre il buio – Il mio cammino nella fede per vincere la depressione.

Poi c’è Rosalinda nata nel 1968. Anche lei fa parte del mondo dello spettacolo come tutta la sua famiglia. Nel 1990 ha partecipato al “Festival di Sanremo”, arrivando in finale nella sezione giovani della gara. Nel 1991 ha vinto l’ultima edizione del “Festivalbar” con il suo disco intitolato Disco verde. Nel 2004 un cambio di rotta: ha debuttato come attrice nel film La passione di Cristo dove ha interpretato il Diavolo.

Lo scorso anno ha anche partecipato a “Ballando con le stelle” e la trasmissione è stato un momento di rinascita per l’attrice che nel corso degli anni ha dovuto affrontare molte difficoltà.