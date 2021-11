Mediaset ha preso una decisione sul futuro del “Grande Fratello Vip”, spiazzando il pubblico. Ecco come Alfonso Signorini stabilirà un nuovo record

C’è chi lo ama e chi lo odia, eppure il Grande Fratello resta ancora oggi uno dei programmi Mediaset più visti. Un reality in grado di scatenare discussioni e dinamiche che si protraggono per settimane, se non mesi, e in grado di coinvolgere milioni di telespettatori. La scorsa edizione della versione vip del programma è stata definita “l’edizione del record”, per il riscontro ottenuto e per la sua durata. I concorrenti hanno infatti terminato la loro esperienza trascorrendo cinque mesi e mezzo all’interno della casa più spiata d’Italia. Un traguardo che sta per essere superato.

Il GF Vip si allunga: la data della finale spiazza il pubblico

Numerose le voci circolate nelle ultime settimane su un presunto allungamento del reality, il cui termine era inizialmente previsto per dicembre. Ma proprio come avvenuto per la scorsa edizione arriva la conferma che il GF Vip sarà trasmesso fino alla primavera 2022.

A comunicarlo è TvBlog che riporta la decisione di Mediaset di prolungare nuovamente fino a marzo anche la sesta edizione del programma attualmente in onda. Non solo, la data della finale sarebbe stata fissata per lunedì 14 marzo, esattamente sei mesi dopo il suo inizio.

Se le cose procedessero in questo modo quella attuale avrebbe quindi il primato di edizione più lunga del reality, superando persino i record dello scorso anno. Il pubblico è rimasto inizialmente sorpreso da questa decisione a causa dei dati auditel che hanno mostrato un minore interesse nei confronti del programma rispetto all’ultima edizione.

Nonostante questo Mediaset sembra apprezzare i risultati ottenuti -con una media del 18% di share- e lo conferma la scelta di prolungare la trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Il cast sarà informato nelle prossime settimane del loro destino e dovrà fare i conti con nuovi ingressi che andranno a movimentare l’equilibrio della casa. Tra novembre e dicembre previsti quasi una decina di nuovi concorrenti, proprio come era accaduto nella quinta edizione.

Nel frattempo confermata la cancellazione della puntata di Capodanno del GF Vip. Nessuna serata evento per il reality che tornerà invece con il doppio appuntamento settimanale terminate le festività.