“Che gambe!” Barbara D’Urso, un corpo da diciottenne: unica! – FOTO

La meravigliosa conduttrice televisiva italiana Barbara D’Urso ha mandato in tilt i fan: le sue foto non passano mai inosservate…

La bellissima attrice sembra proprio una ragazzina, nelle sei foto che compongono il suo ultimo post: la sua bellezza, però, scatena l’ira degli utenti più invidiosi…

Tra le cattiverie gratuite scritte dagli haters nei commenti, si legge ad esempio: “Sei sempre più ridicola!”; “Quanti filtri!”; “Ma come ti sei conciata?”; oppure “Barbara non sei più una ragazzina”.

La D’Urso, però, continua per la sua strada incurante dei messaggi negativi: la sua positività dà ancora più fastidio a chi cerca di sminuirla.

Nonostante le critiche ricevute, il post ha ottenuto migliaia e migliaia di mi piace: il web è in totale subbuglio e sui social non si parla d’altro!

Siete curiosi di vedere la foto che ha diviso il web? Reggetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Barbara D’Urso, uno stile senza precedenti: la conduttrice detta le leggi della moda! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Maria Carmela D’Urso, in arte Barbara D’Urso, è a dir poco pazzesca in questo IG post: il look che sfoggia si compone di una manicure rossa abbinata alla pedicure, una capigliatura mossa ed un outfit favoloso. Esso è formato da: una t-shirt bianca, una gonna nera in velluto, un paio di sandali col tacco dalla forma stravagante ed un giacchetto di pelle riccamente decorato… il suo stile non teme rivali!

Ecco alcuni dei messaggi lasciati dai fan più affiatati: “Sei stupenda Barbara!”; “Che gambe!“; “Sei la più bella della tv”; oppure “Ciao cara Barbara… sei semplicemente meravigliosa!”.

Una cosa è certa: la sua notorietà divide il pubblico italiano… Barbara D’Urso, nel bene o nel male, è sempre sulla bocca di tutti!