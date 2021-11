Benessere e salute: 5 alimenti che ci proteggono nelle stagioni fredde

Il termometro si abbassa e inizia a scoprire il vero volto del periodo invernale. Ecco 5 alimenti altamente consigliati.

L’autunno è arrivato e l’inverno è ormai alle porte. L’influenza è già nell’aria e, invisibile, continua a circolare. Per far fronte al calo delle temperature è bene scegliere una dieta sana ed equilibrata a base di alimenti pro-termogenesi, ossia che stimolino la produzione di calore all’interno del nostro organismo. Il rimedio? Esiste e, come sempre, è pronto in tavola. Scopriamo insieme 5 cibi da consumare con frequenza nelle stagioni più fredde.

Arriva l’inverno: 5 alimenti da consumare con frequenza

zuppe di verdure: consumare zuppe è, senza offesa per i più piccoli, il miglior modo per riscaldare e idratare l’organismo. Attenzione, c’è zuppa e zuppa: gli esperti consigliano quelle a base di verdure.

consumare zuppe è, senza offesa per i più piccoli, il miglior modo per riscaldare e idratare l’organismo. Attenzione, c’è zuppa e zuppa: gli esperti consigliano quelle a base di verdure. frutta secca: la frutta secca, in particolare l’uva passa, le albicocche o le prugne, è una valida abitudine alimentare quando fuori fa freddo. Ricca fonte di sali minerali, la frutta secca è ottima anche per proteggerti dal raffreddore. All’appello sono presenti anche i semi oleosi, come le mandorle, le noci e le nocciole, ricche di omega 3.

la frutta secca, in particolare l’uva passa, le albicocche o le prugne, è una valida abitudine alimentare quando fuori fa freddo. Ricca fonte di sali minerali, la frutta secca è ottima anche per proteggerti dal raffreddore. All’appello sono presenti anche i semi oleosi, come le mandorle, le noci e le nocciole, ricche di omega 3. piatti fonte di carboidrati complessi e proteine: ottimo mix energetico per il nostro organismo durante le stagioni fredde, i piatti fonte di carboidrati complessi e proteine aiutano a regolare la temperatura corporea. Pasta, riso, lenticchie, ceci e patate unite a carne o pesce permettono di comporre in breve tempo delle vere ricette-toccasana ideali per prevenire le malattie tipiche del periodo più freddo dell’anno.

ottimo mix energetico per il nostro organismo durante le stagioni fredde, i piatti fonte di carboidrati complessi e proteine aiutano a regolare la temperatura corporea. Pasta, riso, lenticchie, ceci e patate unite a carne o pesce permettono di comporre in breve tempo delle vere ricette-toccasana ideali per prevenire le malattie tipiche del periodo più freddo dell’anno. frutta e verdura cruda in quantità: frutta e verdura non dovrebbero mai essere assenti sulle nostre tavole, neanche in inverno. Gli esperti consigliano insalate di agrumi, kiwi o anche il cavolo cappuccio per fare ogni giorno il pieno di vitamina C, essenziale per il corretto funzionamento del sistema immunitario. Nemica numero uno dei radicali liberi, la vitamina C aiuta l’organismo a prevenire il rischio di tumori.