Cagliari-Atalanta: le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino di Cagliari-Atalanta gara utile per la dodicesima giornata di campionato, appena terminata.

Alla “Unipol Domus”, Cagliari e Atalanta si affrontano nella dodicesima giornata di campionato.

La ”Dea” si impone in trasferta sugli uomini di Mazzarri che accusano il colpo e restano ancora ultimi in classifica, fermi a 6 punti. I neroazzurri, invece, si portano a 22 punti, saldi al quarto posto.

Al 5′ passano in vantaggio gli orobici sugli sviluppi di un’azione manovrata da Zapata che allarga per Zappacosta, palla al centro sul secondo palo dove Pasalic da pochi passi spinge la palla in fondo al sacco.

Al 26′ pareggiano gli uomini di Mazzarri: lancio filtrante di Godin per Joao Pedro che si invola verso la porta di Musso, conclusione leggermente deviata da Demiral che si insacca in fondo alla rete.

Al 42′ torna in vantaggio la squadra ospite: Zappacosta mette al centro rasoterra per Zapata che si gira con una facilità estrema e spedisce in rete; Cragno tocca ma non riesce ad evitare che la palla termini dentro.

Al 55′, per un fallo di Carboni su Palasic, il direttore di gara indica il dischetto ma viene richiamato al VAR che annulla la decisione arbitrale.

La gara termina così, 1-2 in favore degli uomini di Gasperini.

Cagliari-Atalanta: pagelle e tabellino

CAGLIARI – ATALANTA 1 – 2

RETI: 5′ Pasalic, 26′ Joao Pedro, 42′ Zapata

Cagliari (4-4-1-1): Cragno 7; Zappa 5 (89′ Farias s v), Godin 5,5, Carboni 5.5, Lykogiannis 5.5; Bellanova 5 (82′ Pereiro s v), Deiola 5.5 (45′ Grassi 5.5), Marin 6, Strootman 5.5 (60′ Pavoletti 6); Nandez 5.5; Joao Pedro 7. All. Mazzarri. A disposizione: Altare, Aresti, Obert, Oliva, Radunovic

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; De Roon 5.5, Demiral 5.5, Palomino 6.5; Zappacosta 6.5, Koopmeiners 7 (62′ Lovato 5.5), Freuler 6, Maehle 5.5; Pasalic 7; Malinovskyi 6 (62′ Ilicic 6.5), Zapata 7. All. Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Djmsiti, Scalvini, Pezzella, Pessina, Miranchuk, Muriel, Piccoli.

Nella prossima gara l’Atalanta affronta lo Spezia in casa, sabato 20 novembre alle 15. Il Cagliari invece sarà ospite del Sassuolo nel lunch match di domenica 21 novembre.