Adriano Celentano lancia un messaggio sui social che non è passato inosservato, le sue parole saranno arrivate alla diretta interessata?

Da tutti conosciuto per essere uno dei cantanti storici del nostro Paese e non solo, Adriano Celentano è un artista a trecentosessanta gradi che con il suo talento ha conquistato nel corso degli anni milioni di fan.

Nonostante l’età, è anche molto attivo sui social dove non perde occasione di pubblicare foto di alcuni lavori del passato e messaggi per colleghi, amici e conoscenti. In molti hanno notato l’ultimo post, ecco di cosa si tratta.

Adriano Celentano, contro una giornalista: il messaggio

Adriano Celentano dopo aver seguito l’ultima puntata di “Carta bianca” dove la conduttrice Bianca Berlinguer ha avuto un confronto con Gianluigi Paragone, leader di ItalExit che ha citato alcuni fatti svelati dalla trasmissione “Report” riguardo alla questione dei vaccini.

A quanto pare, la giornalista nel corso della discussione con l’ospite ha tentato in tutti i modi di fermarlo e chiudere il discorso. Questo non è piaciuto al molleggiato che non si è tirato indietro ed ha detto la sua attraverso un post sui social dove ha scritto: “Carta bianca’ ma… un po’ opaca. Ho sempre pensato che il mestiere del conduttore è quello che più di tutti ha una grande responsabilità verso i telespettatori. Ossia, quella di valorizzare nel modo più obiettivo il pensiero dei propri ospiti e farlo arrivare nelle case degli italiani nel modo più comprensibile”.

Poi ha aggiunto: “Ma tu cara Berlinguer, ieri sera con Paragone non mi sei piaciuta per niente. Devo dire che sei stata assai poco ‘Bianca’… Te la sei presa con lui per aver citato alcuni fatti svelati dalla trasmissione Report, per altro interessanti anche per la tua di trasmissione”.

Celentano poi lancia una frecciatina alla giornalista spiegando che ha intenzione di tornare in televisione con un nuovo programma intitolato “Il conduttore” dove vorrebbe dare consigli a tutti i presentatori che a suo avviso non svolgono un lavoro corretto, a quanto pare Bianca Berlinguer sarebbe il primo ospite.