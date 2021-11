Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Scelto il nome figlio in arrivo: classico e molto dolce

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La coppia nata tra le mura della casa del “Grande Fratello Vip” è in attesa del primo figlio insieme. Svelato il nome del nascituro

“Grande Fratello” o agenzia per cuori in cerca dell’anima gemella? Il padre di tutti i reality, sia nella versione dedicata ai vip, sia in quella con concorrenti non famosi, nel corso degli anni è stato teatro di un’esplosione di storie d’amore. Alcune si sono rivelate un fuoco di paglia, altre invece hanno resistito prontamente alla prova del tempo.

Impossibile non citare Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti; conosciutisi nel 2004, sono una coppia da allora e hanno costruito insieme la loro famiglia. Cupido ha scoccato una freccia nell’edizione scorsa della trasmissione condotta da Alfonso Signorini che ha fatto innamorare Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L’anno prima ancora è toccato a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: svelato il nome del loro primo figlio

La gettonatissima influencer e modella Clizia Incorvaia (677mila follower su Instagram) è in attesa di un maschietto. Il padre è il compagno Paolo Ciavarro, figlio dei celebri attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, conosciuto durante la competizione del “Grande Fratello Vip” (4^ edizione).

Per la Incorvaia si tratta della seconda gravidanza. É già madre della piccola Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, leader e cantante del gruppo “Le Vibrazioni”. Paolo Ciavarro, invece, diventerà padre per la prima volta, rendendo di conseguenza nonni i suoi famosi genitori.

Circa cinque settimane fa la coppia ha rivelato su Instagram il sesso del nascituro; sarà un maschietto. “Miiii masculo è! Bebè, mamma e papà non potrebbero essere più felici

e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro” – aveva scritto l’influencer nata a Pordenone, manifestando le sue origini siciliane.

Come si chiamerà il nascituro in arrivo il prossimo febbraio? I vip ci hanno abituati a strani colpi di testa, tirando fuori dal cilindro nomi assurdi per la loro prole in nome dell’originalità.

Clizia Incorvaia e Massimo Ciavarro, invece, hanno puntato sul classico: il bambino si chiamerà Gabriele. Un nome semplice, molto dolce, di origine ebraica, che significa “forza di Dio”.