Elisa Isoardi ha postato un’immagine su Instagram in cui è appena uscita dalla doccia: la conduttrice è coperta soltanto dall’asciugamano.

C’è una conduttrice che da diversi mesi sta incantando gli utenti del web con contenuti a dir poco infuocati pubblicati sui social network. Stiamo parlando di Elisa Isoardi, storica ex del Leader della Lega Matteo Salvini. La 38enne è attivissima sui social network e condivide contenuti di ogni tipo. La nativa di Cuneo ama fare tantissime attività, tra cui cucinare (non mancano post in cui svela ricette straordinarie) e viaggiare (ha girato mezza Italia nel corso dell’estate).

La Isoardi, questo pomeriggio, ha lasciato tutti a bocca aperta mettendo in rete una fotografia in cui “indossa” solamente l’asciugamano. La classe 1982 è appena uscita dalla doccia e ha voluto condividere questo momento con il suo bacino d’utenza.

Elisa Isoardi, post doccia bollente: c’è solo l’asciugamano

Elisa, quest’oggi, ha condiviso un momento molto importante con i suoi followers. La conduttrice, subito dopo aver fatto la doccia, si è piazzata davanti alla fotocamera per regalare uno scatto da paura al web. La piemontese è “coperta” soltanto dall’asciugamano ed è ancora parzialmente bagnata. In particolare, l’acqua è ben visibile sulle sue braccia.

Il post ha già raccolto 8.500 likes e numerosi commenti. “Sei uno spettacolo della natura“, ha scritto un seguace visibilmente innamorato della nativa di Cuneo. La 38enne ha qualche problema con il tempo. “Faccia da sabato pomeriggio mentre fuori ci sono -2 gradi”, ha scritto nella didascalia. Qualcuno, tuttavia, sottolinea la situazione meteo attuale in Italia: il termometro, in molte città in questo pazzo Novembre, fa segnare più di 16-17 gradi.

Qualche giorno fa, sempre ovviamente tramite i social, la conduttrice svelò il suo cambio di look ai suoi seguaci. La classe 1982 era seduta su una sedia e aveva lanciato un sondaggio. “Quanto Taglio”?, con due opzioni possibili: tanto o poco.