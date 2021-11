Erica Piamonte lascia tutti senza parole. Le sue foto migliorano la giornata, non si era mai vista così esplosiva.

L’esplosiva Erica Piamonte è un influencer venuta alla ribalta dopo aver partecipato allo show televisivo “Grande Fratello 16”, i giornali di gossip hanno parlato molto di lei, soprattutto dopo le dichiarazioni sul suo orientamento sessuale e la sua presunta relazione con Taylor Mega.

Guardando le foto della bella Erica si nota che è una ragazza molto ribelle, a causa di questo suo carattere autoritario ed orgoglioso non ha avuto un buon rapporto con i suoi genitori. Queste faide familiari non l’hanno scalfita più di tanto, dopo il diploma decide di fermarsi con gli studi e si crea una sua indipendenza.

Oggi è una nota influencer su Instagram che vanta 335mila follower, è molto seguita ed amata, ha un bellissimo rapporto con i suoi fan e cerca in tutti i modi di dialogare con loro ogni giorno.

Erica stende tutti, con lo sguardo e con le curve manda al tappeto milioni di fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

Erica ha un fisico notevole, le curve sono tutte al punto giusto, sembra essere stata scolpita dalla danza acrobatica, disciplina che ama e che pratica regolarmente. Ogni scatto che la ritrae è particolare, sensuale e dolce allo stesso tempo, il suo viso, il suo sguardo, la sua bocca, Erica è da baciare da capo a piedi.

Le ultime foto hanno suscitato diverse emozioni tra i fan, Erica è vestita di nero, il trucco è magnetico, il décolleté esplosivo in bella mostra diventa l’oggetto del desiderio di moltissimi maschietti.

Appoggiata al muro si tocca i capelli, si tiene il seno con un braccio e fa trapelare tutta la sua sensualità. I commenti non si contano, “Escileeee” grida qualcuno con qualche emoticon, “Facci volare” scrive qualche altro.

Erica è una forza della natura, una dominatrice, la scena è solo per lei che sa sempre ottenere ciò che vuole. Non c’è storia, non ci sono rivali.