Fuori il meglio in diretta della showgirl Sonia Bruganelli: l’ultimo sarà uno scatto “bomba” da fuochi d’artificio, e dunque: impossibile da dimenticare.

L’imprenditrice e showgirl romana classe 1974, Sonia Bruganelli, sembra divenire di giorno in giorno sempre più protagonista del reality in corso su Mediaset. Sorvolata a nozze nel 2002 con il conduttore Paolo Bonolis, Sonia conduce da immemore tempo una vita ricca di impegni, studio e professionalità. Laureatasi con una tesi di approfondimento sui comportamenti umani all’interno di una realtà televisiva come quella dell’occhio super vigile del “GF”, e dotata di una seducente presenza scenica, Sonia non è di certo abituata a passare inosservata dinanzi allo sguardo delle telecamere, come dei suoi fan.

La nata sotto il segno dei Pesci dagli accattivanti ed a quanto pare veritieri “occhi di ghiaccio“, secondo il parere dei suoi più fedeli telespettatori espresso fra i commenti e nel corso delle dirette al “Grande Fratello Vip“, avrebbe ancora una volta in queste ore fatto uscire “il meglio di sé“.

Leggi anche —>>> “E’ qualcosa d’indescrivibile” Federica Pellegrini un fisico di ferro che conquista, divina in FOTO

“Esce il meglio” Sonia Bruganelli lo spacco è da fuochi d’artificio, una bomba in FOTO

PER VEDERE SONIA BRUGANELLI “BOMBA SEXY” IN FOTO, VAI SU SUCCESSIVO.