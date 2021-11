Fatima Trotta sfoggia un primo piano irresistibile e il post diventa virale, i fan impazziscono per così tanta bellezza

Dopo “Made in Sud” Fatima Trotta è tornata in televisione alla guida di un nuovo programma “Honolulu” insieme al suo collega Francesco Mandelli. A quanto pare la coppia sta riscontrando molto successo, si vede dagli ottimi risultati che la trasmissione ha ottenuto in queste settimane.

La conduttrice, inoltre, è molto attiva sui social e non perde occasione di condividere con il web alcuni scatti mozzafiato su Instagram.

Fatima Trotta, che sguardo accattivante – FOTO

