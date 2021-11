Il video della performance canora di Francesco Renga in “Migliore” e la reazione di Ambra Angiolini commuovono infinitamente il pubblico.

Dopo essersi lasciata immortalare alla presentazione della nuova pellicola cinematografica di “Per Tutta La Vita“, una delle sue più amate protagoniste, l’attrice e co-conduttrice del “Concerto del Primo Maggio” 2021, Ambra Angiolini, ha sfoggiato il suo nuovo tatuaggio raffigurante una meravigliosa Bocca di Leone. La quale verrà prontamente commentata dal suo ex partner in amore, ed artista canoro, Francesco Renga.

Francesco, che è stato legato sentimentalmente all’attrice fino al 2015, anno in cui le loro strade si sono, seppur non del tutto, divise, ha compreso fin da subito il significato del floreale gesto. Il tatuaggio rimanderebbe infatti all’autentica ed attuale testimone del loro amore. La loro figlia diciassettenne, Jolanda.

Apparso sulla piattaforma di Tik Tok, poche ore fa, il video dell’esibizione canora di Renga ad “Amici – di Maria De Filippi” ha commosso a dismisura. Non soltanto i fan della storica coppia, ma anche i diretti interessati. L’attrice, poco dopo aver assistito all’emozionante dedica sulle note di “Migliore”, brano di Francesco uscito nel 2016 e ad un solo anno di distanza dalla loro separazione, ha dimostrato come tale intense vibrazioni non possano non toccarla ancora adesso.

Della stessa opinione non potranno che dimostrarsi anche i sostenitori del duo. I quali avevano già avuto la fortuna di assistere ad un ulteriore accenno di profonda complicità. E non troppo distante da quello riproposto nella giornata di oggi, sabato 6 novembre. L’artista bresciano aveva partecipato anch’esso al “Primo Maggio“. Esibendosi al fianco di Ambra nell’interpretazione de “Il mio giorno più bello nel mondo”.

E, anche in quell’occasione, le anime che continuano ancora adesso ad affermare tra i commenti al video come, nonostante i rapporti siano diversi da allora, “Ambra lo abbia sempre amato“, sembrerebbero avere una visione attuale sui sentimenti “veri”. Quelli che: “nonostante tutto, sanno restare“.