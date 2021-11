Germania, attacco con coltello in treno: almeno tre feriti

Almeno tre persone sono rimaste ferite nell’attacco con coltello avvenuto questa mattina, sabato 6 novembre, in Germania.

Attimi di terrore su un treno ad alta velocità in Baviera, Germania. Questo sabato mattina (6 novembre) un attacco con coltello ha scosso i vagoni di un Intercity Express (ICE). Lo hanno riferito le autorità locali citate dai principali media tedeschi, le cui fonti precisano che l’aggressione è stata segnalata all’altezza tra Ratisbona e Norimberga. Stando a quanto si apprende dal rapporto della polizia, sono almeno tre le persone rimaste ferite.

Attacco con coltello in treno: fermato un arabo 27enne

L’aggressione con coltello è avvenuta in piena mattinata di sabato 5 novembre, intorno alle 9:00 a Egna, nell’Alto Palatinato. L’informazione è stata confermata dalla Questura locale, i cui membri hanno asserito la presenza “di diversi attacchi ai passeggeri di un ICE.” Stando a quanto precisa il noto tabloid tedesco Bild, il presunto aggressore è stato arrestato. La fonte specifica che l’accusato è un giovane di nazionalità araba. Secondo il quotidiano il 27enne sarebbe psichicamente instabile e avrebbe chiesto più volte aiuto ai passeggeri del convoglio. La polizia ha assicurato che la situazione è attualmente sotto controllo.

“Al momento non ci sono ulteriori informazioni sulle persone coinvolte.” Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia federale, il treno in questione è attualmente fermo nel comune di Seubersdorf, nel distretto di Neumarkt, in Baviera. L’alto funzionario ha inoltre precisato che la linea Ratisbona-Norimberga è stata chiusa al pubblico poco dopo le 9:00. “Al momento i convogli vengono trattenuti in stazioni idonee.” Il ministro dell’Interno Horst Seehofer ha ringraziato la polizia e il personale del treno: il suo messaggio di ringraziamento è stato pubblicato su Twitter dal portavoce Steve Alter.

Sul posto è accorsa la Questura dell’Alto Palatinato, coadiuvata dalla squadra di polizia giudiziaria e dalla scientifica per ulteriori accertamenti sul caso.

