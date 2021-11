“GF Vip”, colpo di scena in diretta: “Esco con te stasera”

Alex Belli questa sera ha avuto modo di rincontrare sua moglie Delia Duran, dopo le ultime settimane in cui lui si è avvicinato a Soleil Sorge nella casa del GF Vip

L’ultima puntata del GF Vip è stata piena di colpi di scena: dopo un confronto acceso tra Solei Sorge e Delia Duran, è arrivato il momento tanto atteso. Alex e Soleil si sono avvicinati molto nella casa più spiata d’Italia, tra di loro è nata una bellissima amicizia di cui fuori non si ha la stessa percezione. Per questo motivo Delia ha deciso di incontrare suo marito per fargli sapere che il suo comportamento l’ha molto ferita: Alex non aveva davvero idea di tutto questo ed è rimasto spiazzato nel vedere sua moglie piangere.

GF Vip, Alex Belli rincontra sua moglie: il confronto in puntata

Alex non si sarebbe mai aspettato di vedere sua moglie ridotta in quelle condizioni, e così si è ritrovato ad annullare la distanza di sicurezza imposta dalle regole per avvicinarsi a Delia e rincuorarla. Non solo ha infranto le regole ma per lei avrebbe fatto molto di più: “Io esco con te, non me ne frega niente di queste cose, non ti posso vedere così e non posso continuare senza la tua forza“. A maggior ragione, ha deciso di prendere questa strada quando Delia gli ha chiesto del tempo per riflettere. L’idea di non trovarla più dopo la sua uscita dalla casa, lo ha mandato in tilt. Anche se si sono salutati in tranquillità, Alex non è riuscito a togliersi dalla testa l’immagine di Delia in lacrime, e appena rientrato nella casa ha comunicato ai suoi amici di voler davvero abbandonare il gioco.

Alex ha più volte sottolineato che con Soleil c’è solo una splendida amicizia e che non si sognerebbe mai di guardarla in un modo diverso, quando è così tanto innamorato di sua moglie.