Shaila Gatta in strada fa impazzire i followers: l’ex Velina si toglie la giacca e le mostra a tutti!

I telespettatori ricordano con affetto e con piacere la bellissima Shaila Gatta: la nativa di Aversa, dopo aver fatto parte del corpo di ballo di programmi come ‘Ciao Darwin’ e ‘Tale e quale show’, è diventata Velina mora di ‘Striscia la Notizia’. Lei e Mikaela Neaze Silva hanno formato la coppia più longeva della trasmissione satirica con quattro stagioni e ben 903 puntate.

Shaila è stata anche conduttrice del divertentissimo ‘Paperissima Sprint’. La 25enne è seguitissima anche sui social network: le sue fotografie e i suoi contenuti accendono sempre la fantasia. La ballerina e showgirl, qualche istante fa, ha postato alcune fotografie esagerate su Instagram.

Shaila Gatta apre la giacca e le mostra a tutti: spaziale

Il fisico di Shaila Gatta potrebbe essere tranquillamente paragonato ad un’opera d’arte. L’ormai ex Velina, dopo aver incantato con stacchetti bollenti sui banconi di ‘Striscia’, continua la sua scalata su Instagram. Navigare nel suo profilo è un’esperienza più unica che rara: le forme della nativa di Aversa fanno impazzire sempre tutti.

Shaila ha provocato diversi mal di testa postando alcune fotografie in cui è in strada e decide di aprire tutto restando soltanto in reggiseno. La 25enne ha scelto quindi di mostrarle a tutti. La reazione dei followers è stata molto forte: il post è stato inondato in breve tempo di complimenti e di apprezzamenti.

