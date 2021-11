Chiara Ferragni ha condiviso alcuni momenti dal back stage della serie dedicata alla sua vita. I fan sono in trepidazione.

A margine del riconoscimento di “Donna dell’anno”, con la consegna del premio a Berlino, Chiara Ferragni stupisce per l’ennesima volta.

L’influencer numero uno in Italia è inarrestabile, continuando anno dopo anno a raggiungere vette incredibili. Partita come fashion blogger, la cremonese ha costruito un impero creando un suo brand di moda e collaborando con i marchi più famosi al mondo. Pioniera della professione di influencer, di recente è diventata anche testimonial per Louis Vuitton.

A catalizzare l’attenzione di tutti non solo la sua vita professionale, ma anche quella privata. Sposata con Fedez, la sua splendida famiglia è amatissima dal pubblico: dai figli Leone e Vittoria, alle sorelle Valentina e Francesca ai genitori Marina e Marco.

Tutti saranno ben presto protagonisti sugli schermi in quanto è in arrivo la serie “The Ferragnez”, in onda da dicembre in streaming su Prime Video. Sul feed dell’imprenditrice alcune immagini inedite delle riprese sono apparse pochi minuti fa lasciando tutti senza fiato.

Chiara Ferragni: le riprese inedite della serie in arrivo fanno impazzire i fan

“Non vedo l’ora”, “Impazzisco”, “Stupenda”, “Non uscirò più di casa”, “Incredibile”. Questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto all’ultimo video apparso sul feed Instagram di Chiara Ferragni.

Si tratta di una serie di immagini dal dietro le quinte di “The Ferragnez – La serie” , trasmessa da dicembre in 240 paesi, dedicata alla sua vita e a quella della sua famiglia.

Nelle riprese si vedono tutti i parenti di Chiara elegantissimi intenti a prepararsi per partire con il ciak e dare vita agli otto attesissimi episodi in arrivo. Una sorta di docu-reality dedicato alle giornate della coppia più in vista d’Italia e della loro famiglia.

Sarà così possibile entrare nella casa del rapper e dell’influencer, scoprendo i loro lati più inediti: la serie sarà un racconto intimo del duo, nel periodo tra fine 2020 e inizio 2021, e dei loro rapporti con i parenti più stretti.

Solo pochi giorni fa è apparso pubblicamente il poster dell’attesissima uscita realizzato dal fotografo di fama globale David LaChapelle. Si tratta di uno scatto in cui Chiara e Fedez sono ritratti con indosso look strepitosi e alle spalle la cima del Duomo di Milano.