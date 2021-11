Qualcuno conosce un evergreen più evergreen dei jeans?! Ecco Chiara Ferragni che lancia su Instagram l’ultimo consiglio su come indossare un capo che tutti amiamo, restando in linea con le tendenze moda di questo Autunno 2021.

Che si tratti di scegliere un look per una serata speciale o per una passeggiata pomeridiana, il jeans resta sempre uno dei capi di prima scelta. E’ un salvavita ogni qualvolta il tempo stringa per decidere cosa indossare ed è un must have per le tendenze moda di oooogni stagione!

Insomma, un vero e proprio irresistibile evergreen.

Ed ecco perché occupa un posto speciale anche all’interno delle collezioni Autunno Inverno 2021 – 2022. In particolare, c’è un modello tra tantissime proposte che sale in cima alle classifiche e si aggiudica il premio di “jeans per eccellenza dell’Autunno 2021“: un modello a gamba dritta, che ha fatto impazzire tanto noi quanto l’influencer italiana più seguita, Chiara Ferragni.

Osserviamo nel dettaglio il suo look e capiamo perché non possiamo farne a meno.

Chiara Ferragni, anche tu con i jeans a gamba dritta! Sono un’ossessione in questo Autunno 2021

Ecco i più grandi punti di forza del modello di jeans a gamba dritta: valorizza il corpo e slancia la figura. Sono dei veri e propri alleati della silhouette, una garanzia senza ombra di dubbio, perfetti tanto per gli everyday outfit quanto per serate un po’ più eleganti.

Il jeans a gamba dritta scelto da Chiara Ferragni ha una vestibilità slim, con la vita ad altezza media, ed è realizzato in denim blue scuro. L’imprenditrice digitale lo ha abbinato ad un body rosa scollato firmato Chiara Ferragni Brand, ad un cappotto doppiopetto oversize, mules rosa del marchio The Attico e una borsa Hermès color caramello. Un look assolutamente speciale da sfruttare per incontri particolarmente significativi.

Ma se volessimo allontanarci dallo stile scelto da Chiara, ecco che i nostri futuri jeans preferiti stanno benissimo anche con sabot scamosciati e una baguette a tracolla, oppure con la combo Adidas usurate e un top dal sapore Anni ’90. Insomma, c’è da lavorare di fantasia e sbizzarrirsi!

Non esitate… è un modello che si adatta ad ogni corporatura!