“Una bellezza indescrivibile”. Laura Chiatti si sdoppia. Il bis di fascino ed eleganza è servito: sguardo che ammalia – FOTO

Laura Chiatti. L’attrice classe 1982 ha in serbo un prestigioso progetto in compagnia della persona più importante, in barba ai pettegolezzi

Essere un personaggio pubblico, purtroppo, comporta a volte entrare nel turbinio del gossip, anche quello non confermato, nonostante si faccia di tutto per mantenere un profilo basso.

Ne sa qualcosa la riservatissima Laura Chiatti che nei mesi scorsi è incappata in dinamiche poco piacevoli che davano per finito il suo matrimonio con il collega Marco Bocci. I due, sposati dal 2014 e genitori dei piccoli Enea e Pablo, avevano alimentato (loro malgrado) le pagine di cronaca rosa che parlavano di una crisi della famosa coppia d’attori poiché non comparivano più insieme nelle immagini condivise sui rispettivi profili social.

NON PERDERTI ANCHE — > Max Allegri è furioso: “Adesso basta”. Il mister si difende e la sua verità lascia senza parole

Laura Chiatti mette a tacere definitivamente i pettegolezzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

L’infausta notizia è stata ampiamente smentita ma a sancire definitivamente l’infondatezza del pettegolezzo è ben altro.

Laura Chiatti usa Instagram come una sorta di finestra sul mondo dove condividere pensieri e progetti con i suoi fan. In uno scatto domestico la si vede con un copione sulle gambe, accompagnato da questa didascalia: “Pronto a dirigermi, Marco Bocci?”.

Ebbene si, per la prima volta vedremo collaborare marito e moglie nel secondo lungometraggio girato dall’attore, reduce dalla prima stagione della fiction di successo “Fino all’ultimo battito”. Non è la prima volta di Marco Bocci dietro la camera da presa, era già stato regista del film “A Tor Bella Monaca non piove mai”, tratto dall’omonimo romanzo scritto di suo pugno che vede tra i protagonisti anche il compianto Libero De Rienzo.

A dispetto delle voci di crisi, Laura Chiatti e Marco Bocci sono una delle coppie più amate e seguite del web; sarà interessante vederli anche in una cooperazione lavorativa.

NON PERDERTI ANCHE — > Federica Nargi non riesce a farne a meno, ogni volta è speciale. I fan sono stupiti: “Quanta passione” – FOTO

L’attrice umbra, classe 1982, è molto attiva su Instagram dove conta al momento 1,1 milioni di follower, una cifra clamorosa. A loro favore ha pubblicato recentemente uno scatto suggestivo, artistico, in cui gioca con il proprio riflesso grazie all’ausilio del vetro di una finestra.

“Me contro me” – scrive l’attrice. Sguardo in su ed espressione sensuale che lascia letteralmente senza parole. “Una bellezza indescrivibile” – scrive un fan tra i commenti, rapito dall’immagine seducente.