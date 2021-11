Mara Venier e Jerry Calà perché il loro matrimonio è finito? Spuntano dei particolari sul tradimento da parte dell’attore

Mara Venier e Jerry Calà sono stati una delle coppie più belle e anche chiacchierate dello spettacolo. Due volti noti, un grande amore, poi la fine. E oggi? Sono grandi amici e vanno d’amore e d’accordo perché hanno saputo mettere da parte quello che c’è stato in passato.

Lo hanno ribadito da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su Rai 1. Nel salotto del primo pomeriggio Calà è arrivato come ospite ed inevitabile per lui è stato parlate della sua ex moglie. “Lei è la mia migliore amica”, ha detto facendo riferimento alla conduttrice di “Domenica In” che gli ha fatto una bella sorpresa.

NON PERDERTI ANCHE — > Silvia Toffanin e la confessione di Francesco Renga su Ambra: “Lo saremo per sempre”

Mara Venier e Jerry Calà, la verità sul tradimento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi è un altro giorno (@altrogiornorai1)

NON PERDERTI ANCHE — > Francesco Renga canta “Migliore”, la reazione di Ambra commuove tutti – VIDEO

Mara Venier ha mandato un video messaggio per Jerry Calà ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Belle parole quelle che la conduttrice ha riservato al suo ex marito dimostrando il grande affetto che c’è tra di loro.

“Jerry è forse il mio punto di riferimento, ci vogliamo molto bene, siamo una famiglia allargata ed è la cosa più bella che potesse succedere” ha detto Mara Venier dimostrando come dopo un grande amore possa esserci anche dell’altro. Un nuovo rapporto fatto di stima, di amicizia e di affetto reciproco. Entrambi infatti si sono rifatti una vita affianco ad altri compagni. Lui con Bettina Castioni, lei con Nicola Carraro.

Ma tra Mara e Jerry è noto come ci sia stato un tradimento. Fu l’attore che tradì la presentatrice mentre festeggiavano proprio il loro matrimonio. Un particolare che Mara aveva raccontato tempo fa a “Verissimo” e che Calà ha voluto chiarire nel salotto di Serene Bortone.

“Non era alla festa delle nozze, noi abbiamo fatto un matrimonio a Las Vegas, poi annullato. Era una festa al nostro ritorno dall’America con gli amici”. Puntualizzazioni che non negano il fatto che l’attore si stesse intrattenendo con un’altra donna.

“E poi non ero in bagno, ma in un corridoio, e io parlavo innocentemente con una ragazza. Non ho trescato, ci stavo parlando. Lei si arrabbiò e mi ha menato” ha concluso spiegando come la conduttrice di “Domenica In” fosse “gelosetta”.