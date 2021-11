Purple Rain, il cappotto magico di Matilde Gioli: fa sognare!

Matilde Gioli, l’attrice italiana più amata dal cinema e dalla tv ha indossato in occasione dell’opening event di Zimmermann a Roma, un cappotto viola che certamente non passa inosservato: Purple Rain, chic e avvolgente. Irresistibile!

Fan dei cappotti, preparatevi a rimanere a bocca aperta. L’opening event di Zimmermann a Roma ha assistito ad un outfit che certamente non ha fatto girare poche teste: stiamo parlando di quello dell’attrice italiana Matilde Gioli.

Amatissima dagli italiani e già di per sé molto osservata, questa volta Matilde ha mantenuto su di sé gli occhi di tutti, sfoggiando un modello di cappotto caldo, morbido e avvolgente come un abbraccio. Perfetto per accompagnarci nel corso dei mesi più freddi dell’anno!

Questo cappotto andrà ad aggiungere un po’ di colore al nostro guardaroba Autunno Inverno. La parola d’ordine per descriverlo è magia, perché ha il potere di rendere magnetico, evocativo e romantico ogni sorta di outfit. Ammiriamolo insieme.

Avvistato su Instagram il cappotto da sogno che tutte stavamo cercando: è indosso a Matilde Gioli!

Nella notte tra il 26 e il 27 novembre, si è svolto a Roma un evento per Zimmermann: il marchio australiano ha inaugurato un nuovo punto vendita nella capitale e l’occasione ha visto la partecipazione di personalità come Darko Perich de La casa di carta, Eleonora Abbagnato, Violante Placido, Virginia Valsecchi e Matilde Lojacono Gioli.

L’attrice italiana è arrivata sotto la pioggia. E’ stato proprio questo l’istante in cui i fotografi l’hanno immortalata avvolta in un meraviglioso e ammaliante cappotto in lana color prugna.

Elaborato, strutturato e immensamente elegante: il purple coat è pieno di dettagli da osservare. Pannelli in lana, polsini abbottonati, alamari bianchi: ogni elemento è pensato per arricchirne e valorizzarne la struttura, con un risultato senza precedenti che costituirà il pezzo forte di ogni look (anche basico, come l’accostamento blusa bianca e jeans a zampa selezionato da Matilde) e non passerà certo inosservato.

Pronte a diventare le regine della serata con il purple coat di Matilde?