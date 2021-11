E’ puro divertimento per la showgirl Pamela Prati che posa in sexy attitude per una serata di giochi dai toni trasparenti: ci sarà “da impazzire”.

Ex modella e showgirl d’esordio anni ’80 nel mondo della televisione, del teatro e dell’industria cinematografica, l’esuberante prima ballerina in “Kalispéra!”, Pamela Prati, ha trascorso queste ultime ore d’inizio weekend nella maniera più travolgente possibile. Dopo aver ricoperto il ruolo di concorrente per il “Grande Fratello Vip” nel 2016, ed aver continuato nel corso delle annualità successive l’avventura di “Magnàmose tutto!“, realizzato in toto da un idea del suo “Pigmalione“, il regista Pier Francesco Pingitore, la soubrette di origini sarde vorrà quest’oggi rivolgersi come mai prima d’ora al suo vasto pubblico in rete.

“Aperitivo?” ponendo tale quesito, Pamela, si ritroverà difatti a guidare con curiosità i suoi ammiratori e le sue ammiratrici verso un’allettante parentesi serale.

“E’ sempre un piacere” Pamela Prati si diverte in posa sexy… Trasparenze in FOTO da impazzire

