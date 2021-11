Soleil Sorge vuole stupire i fan e ci riesce davvero, quel particolare (criticato) non è passato inosservato. Le foto dividono il web.

La bella e giovanissima Soleil Sorge ( classe 1995) è un volto noto della televisione italiana, alcuni la amano alla follia, altri invece non l’apprezzano affatto. Si è fatta spazio nel vasto mondo dello spettacolo grazie al programma televisivo condotto da Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, in onda su Canale 5.

Dobbiamo specificare però che “Uomini e Donne” non è stato il suo battesimo di carriera in quanto Soleil è stata il volto di “Roma Tv” e “Roma Now”. Durante la sua giovane vita, l’influencer ha portato a termine tanti progetti, ha studiato recitazione a Manhattan (USA), ha preso parte al concorso di bellezza Miss Italia, ha lavorato ed ancora lavora come modella, fotomodella, attrice in videoclip.

La ricordiamo concorrente dei reality televisivi “L’Isola dei Famosi” e “Pechino Express” ed ora è una delle protagoniste indiscusse del “Grande Fratello Vip 6”, che vede come padrone di casa Alfonso Signorini.

La sua partecipazione allo show sta facendo molto discutere soprattutto per l’amicizia particolare che si è creata con il modello ed attore Alex Belli. Nulla di strano se non fosse per il fatto che lei è fidanzata e lui è sposato, ma questa è un’altra storia. Le critiche per Soleil oggi sono ben altre.

“Ma davvero fai?”, Soleil criticata, il particolare non passa inosservato

