“Tale e Quale Show”, i prescelti: chi parteciperà alla puntata speciale

Si è conclusa l’undicesima edizione di “Tale e Quale Show” ma Carlo Conti tornerà con un appuntamento speciale. Ecco chi saranno i protagonisti del Torneo dei Campioni

Archiviata anche l’undicesima edizione del programma condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show, che mai come quest’anno può ritenersi soddisfatto per il grande successo ottenuto. Vincitore assoluto nella gara degli ascolti del venerdì sera, il talent si è concluso con la proclamazione dei vincitori: i Gemelli di Guidonia. Tra gli assoluti favoriti, hanno portato a casa la vittoria concludendo la loro esperienza con l’interpretazione della leggendaria band dei Beatles. Per loro -e non solo- questo non è però un addio, li ritroveremo infatti presto sul palco degli Studi di Fabrizio Frizzi.

Tale e Quale Show – il Torneo: i protagonisti della puntata speciale

A differenza di quanto accaduto negli scorsi anni, il Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show si svolgerà in una sola puntata che andrà in onda venerdì 19 novembre. Dalla settimana successiva sarà Antonella Clerici con The Voice Senior a occupare il posto lasciato vacante dal programma di Carlo Conti.

Il torneo vedrà protagonisti alcuni concorrenti dell’ultima edizione -sette, per la precisione- sfidarsi contro quattro partecipanti della decima edizione, considerati i migliori.

Ad avere la possibilità di alzare la coppa come campione di Tale e Quale Show 2021 saranno i primi sette classificati dell’edizione appena conclusa. A tornare sul palco venerdì 19 novembre saranno quindi i vincitori, i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Deborah Johnson, Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina e Stefania Orlando.

Dal cast della decima edizione sono stati invece scelti per gareggiare: Pago, Virginio, Carolina Rey e Barbara Cola. A giudicare la gara saranno ancora una volta i giudici Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello e anche il pubblico sarà nuovamente chiamato a votare sulla base delle proprie preferenze.

Concluso anche il Torneo, Carlo Conti darà appuntamento ai telespettatori di Rai 1 a gennaio, quando condurrà quattro puntate di Tali e Quali. Si tratterà della prima versione del programma in cui non saranno personaggi noti a salire sul palco, bensì persone comuni. Un esperimento che la Rai ha deciso di compiere dato il successo ottenuto dal format.

L’ultimo appuntamento con i protagonisti di Tale e Quale Show è quindi per venerdì 19 novembre, per una puntata ricca di emozioni e musica. Chi sarà decretato campione?