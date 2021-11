Il dramma è accaduto nella notte di venerdì 5 novembre, durante il festival musicale Astroworld a Houston in Texas.

Finito in tragedia il festival musicale Astroworld al NRG Park di Houston in Texas, dove una calca improvvisa ha provocato la morte di almeno otto persone, ferendone almeno un centinaio. A riferirlo sono stati i vigili del fuoco locali, i quali hanno precisato ai media internazionali che la folla in agitazione all’evento, si parla di decine di migliaia di persone, è esplosa durante l’esibizione del rapper americano Travis Scott. Stando a quanto si apprende dai media locali, nella ressa molti partecipanti sono stati calpestati o schiacciati contro il palco.

Lina Hidalgo: “Notte tragica, i nostri cuori sono spezzati”

“La folla ha iniziato a correre verso il palco, causando panico e diversi feriti.“, ha confermato il capo dei vigili del fuoco di Houston Samuel Pena, il quale ha confermato il bilancio provvisorio di “almeno otto morti accertate questa notte (venerdì 5 novembre) e centinaia di feriti.” Secondo quanto riferito dall’alto funzionario, le vittime sono rimaste intrappolate tra la ressa. Ieri notte, il dramma: oltre alle vittime, almeno 17 persone sono state trasferite d’urgenza al pronto soccorso, di cui 11 per arresto cardiaco. Altre 300 persone sono state soccorse sul posto per ferite lievi.

L’evento, organizzato dallo stesso Travis Scott, era tutto esaurito: essendo sold out, le autorità hanno stimato all’incirca 50mila partecipanti. Il festival, che sarebbe dovuto durare due giorni, venerdì 5 e sabato 6 novembre, è stato cancellato. Al dolore si unisce il giudice della contea di Harris Lina Hidalgo: “È stata una notte tragica. I nostri cuori sono spezzati. Le persone si recano a questi eventi per divertirsi, per rilassarsi, per creare ricordi. Non è di certo il luogo dove ti aspetti di scoprire delle vittime.”

Secondo quanto riportano le fonti ufficiali, l’evento era attrezzato da numerose unità mediche, immediatamente sopraffatte allo scoppio della tragedia.

