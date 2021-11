“Uomini e Donne”, confessione clamorosa: il cavaliere abbandona lo studio

Oggi non sono mancate le lacrime a Uomini e Donne: protagonista assoluta della puntata Roberta, protagonista dell’attuale trono classico

Roberta è una delle due troniste di questa attuale stagione di Uomini e Donne. Oggi la ragazza ha affrontato una puntata molto complicata: infatti è andata in onda una sua esterna con Samuele, a cui è sempre più vicina. Il suo cuore di ghiaccio si sta lentamente sciogliendo per i suoi corteggiatori, in particolar modo per il giovane Samuele che durante l’esterna ha deciso di esporsi e confessare i suoi sentimenti a Roberta. Infatti le ha rivelato di essersi innamorato di lei in poco più di un mese e mezzo di conoscenza.

Uomini e Donne, Roberta bacia Samuele: le reazioni

Tra loro è scattato un bacio passionale alla fine della dichiarazione, bacio che ha colpito molto Luca, l’altro corteggiatore di Roberta. Quest’ultimo ha sottolineato di non pensare di riuscire ad innamorarsi di lei in un contesto del genere, ma ciò non significa che non prova dei sentimenti molto forti. Anzi. Ha fatto davvero fatica a trattenere le lacrime quando ha notato la loro complicità e ha capito di avere davvero poche possibilità di riuscire a conquistarla. Lei lo ha consolato dicendogli di essere, in senso lato, contenta della sua reazione, ma ciò non è servito a fermare Luca. Infatti, dopo aver visto il loro bacio nell’esterna, alla fine ha preso la difficile decisione di abbandonare lo studio. Non sono serviti a nulla i tentativi di persuasione di Roberta: Luca ha deciso di andare via.

Intanto Roberta è molto felice di come stanno andando le cose con Samuele e spera che i suoi corteggiatori riescano nella difficile impresa di mettersi nei suoi panni.