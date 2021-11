Valentina Vignali, il cambiamento a distanza di un anno sconvolge il web. La cestista in due foto, la differenza è incredibile: fan senza parole

Considerata una delle atlete italiane più sexy, Valentina Vignali non è solo una famosa cestista, ma anche una modella richiestissima. Capelli scuri, occhi profondi, 183 centimetri di scultorea sensualità: questi gli ingredienti che rendono la sua bellezza così apprezzata e ammirata sui social.

Per queste ragioni, mentre si dedica al basket che rappresenta la sua più grande passione, decide di diplomarsi all’Elite Fashion Academy per intraprendere anche esperienze nel mondo della moda. Ma il percorso dell’influencer prende una svolta inaspettata, con la partecipazione al dating show “Uomini e Donne“, che amplifica la sua notorietà, fino a esplodere nel corso della sedicesima edizione del “Grande Fratello“.

Oggi totalizza il notevole numero di 2,4 milioni di followers, che la seguono come icona di stile, ammirandone la seducente avvenenza. Molto attiva su Instagram, condivide con i fan momenti della sua vita professionale e privata, che trascorre accanto al fidanzato Lorenzo Orlandi, con il quale convive a Roma. Ma da un anno si è aggiunto un componente alla loro famiglia, protagonista degli ultimi scatti pubblicati dalla cestista: il cambiamento stupisce gli utenti.

Valentina Vignali: “Il tempo vola”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali celebra con affetto Muffin su Instagram, il Golden Retriver color caramello che da un anno riempie di gioia la sua vita e quella di Lorenzo Orlandi. Momenti drammatici quelli vissuti nel periodo di settembre, quando la cestista si trovava a Milano in occasione della Fashion Week ed il suo amato cane veniva smarrito a Roma, per essere ritrovato poco dopo.

Fortunatamente quella terrificante paura è solo un lontano ricordo, e Muffin vive spensierato nella strepitosa casa dell’influencer e del fotografo. Parte integrante della felicità della coppia, il dolcissimo compagno a quattro zampe è il protagonista assoluto dell’ultimo post della modella: “Queste foto sono state scattate alla stessa ora a quasi un anno di distanza. Ho lo stesso maglione e tu gli stessi occhi, abbiamo cambiato casa e dato che pesi 40 kg in più non riesco più a prenderti in braccio… Il tempo vola piccola peste“.

Quello che nella prima immagine era un piccolo cucciolo avvolto tra le braccia dell’influencer, oggi si trova ad abbracciarla in tutta la sua altezza. La statura di Muffin è drasticamente cambiata, ma la sua dolcezza rimane invariata. Proprio come la bellezza dell’influencer, che non può passare inosservata ai fan.