Durante la seconda puntata di X Factor è successo l’irreparabile, Mika ha lasciato il palco in preda alla rabbia

Alla fine della seconda puntata di X Factor, Mika ha abbandonato il palco in preda alla furia. Il conduttore, Ludovico Tersigni gli ha chiesto gentilmente di tornare al suo posto e il cantante non l’ha fatto. Sono stati attimi d’imbarazzo sia per i presenti in studio che per Tersigni, che si è trovato in qualche modo sminuito e ignorato da Mika. Vediamo perché il cantante si è arrabbiato così tanto.

LEGGI ANCHE>>>Francesca Neri e la malattia: “Ho cominciato ad incontrare persone sul pc..”

Mika sbotta a X Factor e il condutture non sa gestirlo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Adoro questa combinazione”, Natacha Eguía miss dal sapore vivace e non solo: il top leopardato non dà tregua ai fan – FOTO

Il conduttore di X Factor, Ludovico Tersigni ha vissuto il suo primo imbarazzo durante il programma. Il motivo? Colpa di Mika che ha deciso di abbandonare il palco prima della fine della puntata a causa dell’eliminazione dei Westfalia, i primi concorrenti del cantante.

Dopo essere andato a consolare i ragazzi, Mika ha lasciato lo studio con loro. Totalmente noncurante del conduttore che gli ha chiesto di tornare gentilmente al suo posto per i saluti finali. Un comportamento inadeguato e fuori luogo.

D’altronde è un talent show e lui non è l’unico giudice. Inoltre, se tre giudici hanno confermato che il gruppo non meritava di restare un motivo probabilmente c’era. Il cantante non ha affatto digerito l’azione. Oltre ad aver fatto una brutta figura con il pubblico, Mika è stato anche molto irrispettoso verso il conduttore, che non c’entrava nulla e cercava solamente di fare il suo lavoro.

Un momento davvero pessimo e imbarazzante che ci si augura verrà annullato da delle scuse pubbliche. Se per ogni eliminazione il cantante dovesse fare così, sarebbe difficile gestirlo.

Si tratta di un concorso dove alcuni perdono e altri vincono, bisogna saper convincere tutti i giudici mostrando talento e personalità. Offendersi non serve a nulla, tanti ragazzi ogni anno vengono mandati a casa. Pertanto è inspiegabile l’atteggiamento di Mika in questo caso. Si è conclusa così dunque la seconda puntata di X Factor, con una sedia della giuria vuota e tanto imbarazzo.