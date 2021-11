Alfonso Signorini, sorriso amaro. Ottima notizia ma bloccato sempre dallo stesso ostacolo

Alfonso Signorini. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 5 Novembre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta televisiva del 5 Novembre e chi ha vinto la gara di share del venerdì sera italiano? Scopriamolo.

Su Rai Uno è andato in onda la finale del celebre talent con protagonisti personaggi vip “Tale e quale show”; al timone come sempre Carlo Conti. Su Rai Due è stato trasmesso il quindicesimo episodio della quarta stagione della toccante serie statunitense “The Good doctor” dal titolo “Attese”. Rai Tre ha presentato “Vitti d’arte, Vitti d’amore”, una serata per celebrare i 90 anni di Monica Vitti, icona indiscussa del cinema nostrano.

Canale 5 ha risposto con una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”. Al timone Alfonso Signorini, affiancato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Italia 1 ha trasmesso il programma di denuncia sociale e intrattenimento “Le Iene Show” condotto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Su Rete Quattro è andata in onda l’informazione con “Quarto grado” con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Il vincitore della serata del 5 Novembre 2021 è ancora una volta Rai 1 con “Tale e quale show” con Carlo Conti. Registra 4.509.000 spettatori pari al 22.6% di share. Meglio della settimana precedente.

Anche questo venerdì il “Grande Fratello Vip” su Canale 5 con Alfonso Signorini non è riuscito a conquistare la vetta della classifica. Ottiene un buon secondo posto con 3.098.000 spettatori con uno share del 19.6%.

Scopriamo gli altri dati:

Italia 1: “Le Iene show” – 991.000 spettatori pari al 5.8%

Rai Due: “The Good Doctor” – 1.043.000 spettatori pari al 4.3%

Rete Quattro: “Quarto Grado” – 1.016.000 spettatori con il 5.7% di share

Nove: “Fratelli di Crozza” – 1.091.000 spettatori (4.8% di share)

La7: “Propaganda Live” – 763.000 spettatori con uno share del 4.5%

Rai3: “Vitti d’arte, Vitti d’amore” – 593.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%

Tv8 : “Petra″ – 318.000 spettatori pari all’1.4% di share.

Stasera torna la sfida fra Milly Carlucci e Belen Rodriguez impegnate rispettivamente su Rai Uno con “Ballando con le stelle” e su Canale 5 con “Tu si que vales”.