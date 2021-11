Il regalo giusto per i suoi fan arriva oggi: Agustina Gandolfo festeggia come una vera “regina” nerazzurra: la visione è fiammante.

Un sonoro plauso accoglie quest’oggi la celebre modella di origini argentine, Agustina Gandolfo, sui social, terreno fertile per le sue avventure quotidiane, inerenti ad un ambito più professionale, quanto dedite ad immortalare momenti di pura serenità in famiglia. Legata sentimentalmente alla punta numero 10 dei nerazzurri, Lautaro Martinez, Agustina ha dato alla luce nel febbraio di questo 2021 la piccola Nina.

Personalità nota al mondo dello spettacolo principalmente per il carisma dimostrato in rete anche sin dai suoi esordi da premiata influencer, la bellissima nata sotto il segno dello Scorpione, in questo 6 novembre di venticinque anni fa, può adesso godere al meglio dei suoi festeggiamenti esibendo ai suoi fan “il regalo più grande“.

“Un angelo nerazzurro” Agustina Gandolfo la silhouette è di fuoco in mini abito e doppia scollatura

