Anna Tatangelo, arrivano le prime critiche per “Scene da un matrimonio”. La difende un celebre personaggio

Anna Tatangelo è impegnata ogni domenica con il reboot del famoso programma dedicato agli sposi “Scene da un matrimonio”. Alcuni telespettatori non gradiscono

Il pressante sentimento di nostalgia degli anni ’90 è evidente in diversi settori. Dal cinema alla moda, passando ovviamente per la televisione, tutto ci parla attualmente di quel glorioso decennio. Entusiasmo per i cosiddetti millennials che, all’epoca, erano solo dei ragazzini. Adesso hanno l’occasione di rivivere parte del loro passato con la maturità degli adulti.

S’innesca in questo scenario anche la decisione da parte di Mediaset di riportare in auge uno storico programma di quel periodo, “Scene da un matrimonio”, condotto da Davide Mengacci ma che nel 2021 vede nell’inedita veste di padrona di casa la cantante Anna Tatangelo, per la prima volta al timone di un progetto tutto suo sul piccolo schermo.

Anna Tatangelo difesa da un personaggio celebre. Criticata per “Scene da un matrimonio”

“Mengacci era molto più spontaneo, genuino”. Con queste parole viene sferrata una cocente critica all’operato di Anna Tatangelo nelle vesti di conduttrice dello storico format di Canale 5. Una telespettatrice (tale Anna da Verona) scrive a Nuovo Tv nella rubrica della posta, proseguendo con queste parole: “Anna mi pare finta, piena di sé, nonostante tenti di nascondere questo suo lato. Come mai Mediaset ha dato a lei un programma del genere?”.

All’opinione assolutamente personale risponde un veterano e conoscitore delle dinamiche televisive, Alessandro Cecchi Paone, che interviene a difesa della conduttrice di “Scene da un Matrimonio”: “Non sono affatto d’accordo con lei, mi spiace dirglielo. E’ vero che il programma era tradizionalmente legato alla figura di Mengacci, ma è anche vero che era il momento di cambiare”.

Anche gli utenti del web sembrano essere in linea con quest’ultimo pensiero. “Bellissima stupenda, incantevole, meravigliosa, splendida, bravissima” – scrive un fan esaltato sulla bacheca Instagram della cantante.

E ancora: “Anna, sono fiero di te”, “Già sintonizzata su Canale 5 pronta per guardarti”, “Il mio momento preferito è quando vai in casa degli sposi la sera prima delle nozze. Si vede proprio il tuo voler mettere a proprio agio gli sposi e il modo di essere dolce e solare.In bocca al lupo per oggi, noi pronti a seguirti”.