“Splendida splendente”, Antonella Mosetti ballo super sensuale: seno bollente e sguardo da pantera – VIDEO

La showgirl ieri ha trascorso un sabato sera di fuoco ed il video che ha postato sui social la racconta sensuale con un look alla moda.

Bella, sfrontata e con una femminilità come poche. Parliamo di Antonella Mosetti la ex ragazzina di “Non è la Rai” che negli anni ha fatto breccia nel cuore di milioni di italiani per il suo fascino oltremodo illegale.

La ricordiamo in trasmissioni come “Paperissima sprint”, “Casa Raiuno”, “La domenica del villaggio”, “Ciao Darwin”, “Sipario” del Tg4 e “Quelli che il calcio”. Attivissima sui social dove conta 696mila follower, ieri ha mostrato un’uscita davvero unica assieme ad alcuni amici e a Giuseppe Musolino. Vediamo insieme il look che la modella e influencer ha scelto per la serata?

LEGGI ANCHE –> Miryea Stabile, la gonna troppo corta stende i followers: gambe da svenimento – FOTO

Antonella Mosetti mostra il décolleté e le spalle nude, puro piacere per gli occhi

Per vedere il ballo super hot di Antonella, vai su Successivo