“Ballando con le Stelle”, Selvaggia ironizza: “Cappuccetto Rosso, il lupo…?”. Arisa sbotta in diretta, risposta al vetriolo

Botta e risposta molto intenso quello che c’è stato ieri su Rai 1 tra Selvaggia e Arisa, le due donne hanno dato filo da torcere a Milly.

Ennesima puntata di fuoco quella di ieri sera che ha animato i banchi del programma danzante di Milly Carlucci. A “Ballando con le Stelle” non ci si annoia mai e anche nella serata appena conclusa sono scoppiati i fiochi d’artificio tra la giudice imparziale e tagliente Selvaggia Lucarelli e la concorrente Arisa.

L’ex maestra di “Amici” si è tolta le vesti di insegnante ed è tornata a fare l’allieva accanto al maestro Vito Coppola dove sta dando filo da torcere agli altri partecipanti grazie alla sua incredibile tenacia.

Prima l’infortunio della settimana scorsa che sembrava averla messa fuori dai giochi, ora l’ennesima insinuazione che arriva proprio sul suo conto. La povera Arisa non smette mai di soffrire, pare però che l’attacco diretto lanciatole ieri dalla Lucarelli non l’abbia scalfitta affatto. Ecco come ha reagito in diretta.

LEGGI ANCHE –> Pomeriggio 5. Barbara D’Urso snobba il collega: motivo giustificato. C’è chi approfitta della situazione

Arisa non ci sta e replica scocciata: “Non lo so ancora…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “GF Vip”, l’ennesimo scontro nella casa: “Mi sono innamorato di te”

È risaputo ormai da tutti che la storia tra la cantante e l’ex Andrea è finita ormai da tempo, quindi adesso, vista la vicinanza tra lei ed il focoso maestro di ballo, si parla di una possibile unione anche sentimentale tra i due, oltre che lavorativa e professionale.

Ha messo il dito nella piaga proprio la giornalista e conduttrice che, approfittando del travestimento scenico di ieri della coppia, Lupo e Cappuccetto Rosso che hanno ballato sulle note di Altalene, ha colto la palla al balzo ed ha provocato come il suo solito: “Cara Cappuccetto Rosso, ma il Lupo ti ha mangiato oppure no?”.

Arisa però non si è lasciata certo intimorire e ironica ha replicato: “Non ancora, ma non penso…Diciamo che non è uno di grande fame, poi magari ci sono delle cose che magari non (si guarda il corpo, ndr), magari a qualcuno piace la pasta al forno. Cosa piace a questo lupo? Io non lo so ancora. Ma in generale non è un argomento giusto da trattare”.

Milly visibilmente imbarazzata ha tagliato corto dicendo al microfono “Non andiamo oltre” per chiudere l’argomento e proseguire con la gara. Staremo a vedere, se sono rose fioriranno tra Arisa e Vito.