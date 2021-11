“Ballando con le Stelle”, Sabrina Salerno si commuove: “Scusatemi, non mi piace piangere in tv”. Il motivo disarmante

Selvaggia Lucarelli ieri in puntata ha preso di mira la diva degli anni Ottanta che non è riuscita a replicare alla critica subita e si è disperata in diretta.

Tra le ospiti illustri che quest’anno animano il palco di Rai 1 a “Ballando con le Stelle” c’è anche Sabrina Salerno che sta portando la sua enorme padronanza sul palco e la sua gioia anche al pubblico a casa.

La cantante di “Siamo donne” e “Boys” si è esibita in un paso doble con il suo maestro Manuel Peron ma subito dopo è scoppiata a piangere in diretta a seguito di un dibattito sulla sua sensualità e fisicità.

Ancora una volta è stata la giurata Selvaggia Lucarelli ad innescare la miccia, poiché le ha chiesto di mostrare un lato inedito della sua personalità, visto che i favolosi anni Ottanta che l’hanno vista nascere sono ormai finiti.

Selvaggia non si trattiene: “Io agirei per sottrazione”

La giornalista e speaker radiofonica ha fatto vittime anche ieri sera, la povera Sabrina non è neppure riuscita a replicare alle sue parole di ghiaccio.

“Mi sto convincendo del fatto che tu non sia una bomba sexy, nel senso che lo sei fisicamente, ma tu sei lontanissima da quella roba lì. Mi sembra che tu abbia messo in scena una recita che negli anni Ottanta andava pure bene perché era tutto finto, ma adesso no. Nella clip eri con una maglia accollata e dei fuseaux ed eri comunque sexy, forse io agirei un po’ per sottrazione”.

La ballerina quindi ha replicato stizzita: “A questo punto mi stai dicendo che dovrei venire con il burqa? Sarebbe scontato. Proprio perché io ho 53 anni e ho una mia fisicità, magari l’evoluzione di cui parli tu ce l’avrò dopo Ballando“.

Non solo Selvaggia, ma anche la Mussolini e Rossella Erra tra il pubblico le hanno ricordato che sarebbe molto bello se si mostrasse per quella che realmente è senza nascondersi in look super estrosi e sensuali. Solo Matano le è stato accanto sottolineando invece come la showgirl mai come in questa occasione si sia messa a nudo.

Ricordiamo infatti che proprio nelle varie clip di presentazione Sabrina Salerno ha parlato della sua infanzia difficile e dei suoi problemi con il padre, aspetto estremamente intimo che esula dal suo ruolo indiscusso di diva anni Ottanta.

Ripensare a quelle cose e sentire i giurati parlare del suo modo di essere come donna l’hanno evidentemente scombussolata, tanto che è scoppiata in un pianto fragoroso soffocato solo dall’abbraccio di Milly intervenuta per tranquillizzare l’amica.