Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: ancora guai giudiziari per la famosa coppia. Dura condanna

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi coinvolti in problemi giudiziari. Arriva per loro una condanna che riguarda la scuola di danza che hanno aperto a Palermo

Ancora guai giudiziari per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. La famosa coppia dello spettacolo italiano era stata denunciata poco tempo fa da alcuni ex domestici.

Le accuse erano gravissime; riguardavano lavoro irregolare e violenza privata. I loro impiegati avrebbero lavorato nella tenuta di Formello (composta da 450mq e 2mila mq di terreno) apparentemente senza contratto, tutto in nero. Sottoposti a condizioni e orari estremi, avrebbero percepito una paga irrisoria: 700 euro, scesa successivamente a 500 euro quando sono sorte le prime lamentele. Il consulente del lavoro aveva calcolato un ammontare di 2,2 euro l’ora. I celebri ballerini hanno sempre respinto ogni addebito. A distanza di circa sei mesi Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono di nuovo nei guai per una faccenda ben diversa.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: problemi con la scuola danza di Palermo

L’Accademia di danza classica e moderna Energy Dance, sita in via Resuttana a Palermo e di proprietà della famosa coppia di ballerini, ha ricevuto sentenza di sfratto. A deciderlo la sezione civile del tribunale monocratico del capoluogo siciliano.

L’Immobil Sud Resuttana srl, rappresentata dall’avvocato Giampiero Saverino, possiede i locali dove sorge la scuola di danza; ha sporto querela per morosità e chiesto la scissione del contratto stipulato nel 2014.

Da quanto si apprende, i titolari dell’accademia non avrebbero pagato il canone d’affitto da marzo 2020 fino a marzo 2021 (eccezion fatta per il mese di settembre 2020). La motivazione risiederebbe nello scoppio della pandemia e il conseguente stop delle lezioni di danza e mancato percepimento degli abbonamenti da parte degli utenti. Tuttavia, anche con le riaperture di palestre e piscine a partire dallo scorso giugno 2021, le cose non sono cambiate.

L’Immobil Sud è creditrice attualmente di circa 30 mila euro per canoni d’affitto non pagati. É stato richiesto il saldo con decreto ingiuntivo.

Carmen Russo è attualmente impegnata nel reality di Canale 5 “Grande fratello Vip”. É stata condannata a riconsegnare immediatamente il bene, a lasciarlo in via definitiva e a pagare a Immobil Sud 4.160,50, euro di cui 4.015,00 oltre Iva, C.p.a. e spese generali, per compensi, e 145,50 euro per spese vive.