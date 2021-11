Ciro Priello e la bella notizia comunicata in diretta su Rai 1. Tanta gioia e felicità per il componente dei “The Jackal”

Ciro Priello è stato uno dei concorrenti più amati e apprezzati di “Tale e quale show”, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti che, anche per questa ennesima edizione, ha fatto il boom di ascolti.

Ciro, componente dei “The Jackal”, pochi mesi fa ha vinto la sfida di “Lol – Chi ride è fuori” ma non ce l’ha fatta a vincere quella della prima serata Rai del venerdì. Si è classificato quarto con l’imitazione di Ed Sheeran e la sua “Bah Habits”. Ha nuovamente incassato però il favore del pubblico e della giuria che lo ha riempito di complimenti.

Ciro Priello lo svela a tutti in diretta: c’è la data

Loretta Goggi che ha sempre elogiato Ciro Priello, ieri sera, al termine dell’esibizione gli ha detto: “Tu hai fatto un bellissimo percorso. Indipendentemente da come andranno le cose stasera, secondo me ti toglierai tante soddisfazioni”.

Ed una bella soddisfazione, personale più che artistica, Ciro Priello ieri sera se l’è tolta sul palco di “Tale e quale show”. Ha annunciato a tutti, infatti, la data del suo matrimonio. La prossima estate, infatti, convolerà a nozze con la sua storica fidanzata, Maura Iandoli, con la quale ha già messo al mondo una figlia, la piccola Anna nata nel 2016.

Carlo Conti gli ha chiesto la conferma in diretta ed il componente dei “The Jackal” ha annunciato la lieta notizia. “Tutto confermato? Ti sposi?” la domanda del conduttore. “Sì, il 3 giugno, a meno di clamorose sorprese – la replica soddisfatta del concorrente – dovrei sposarmi”.

Nella penultima puntata del talent di Rai 1 quando Ciro si è aggiudicato la vittoria con l’imitazione di Massimo Ranieri, abbiamo visto proprio Maura salire sul palco. Alla fine dell’esibizione di chiusura con “Perdere l’amore”, la compagna di Ciro non ha trattenuto l’emozione e si è lasciata andare in un lungo e tenero abbraccio.

I due sono legati da tantissimo tempo. “Con Maura, la mia compagna e presto mia moglie, ho trovato una compagna di giochi incredibile – ha dichiarato a Fanpage il componente dei “The Jackal” – e non è un caso che succedano anche cose come quella di venerdì scorso in diretta, quando l’ho tirata in ballo”.