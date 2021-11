A “Domenica In”, Eleonora Daniele è scoppiata in lacrime di fronte a Mara Venier: la conduttrice ha ricordato la scomparsa di una persona a lei molto cara

La puntata odierna di “Domenica In” ha messo seriamente alla prova Mara Venier, che si è ritrovata a dover gestire una gran quantità di emozioni. La conduttrice ha infatti ospitato la collega Eleonora Daniele, con la quale ha avuto modo di parlare del suo libro “Quando ti guardo negli occhi. Storia di Luigi, mio fratello“.

L’opera della presentatrice di “Storie italiane” è un omaggio al fratello scomparso prematuramente nel 2015 ed affetto da autismo. Mara Venier, di fronte al racconto commovente della Daniele, non ha saputo trattenere l’emozione: la diretta di “Domenica In” si è inaspettatamente interrotta.

Eleonora Daniele scoppia in lacrime davanti a tutti: la diretta si interrompe

Eleonora Daniele, ospite della puntata odierna di “Domenica In”, ha presentato il suo libro “Quando ti guardo negli occhi. Storia di Luigi, mio fratello“. L’opera è un vero e proprio spaccato della vita della conduttrice e del fratello, affetto da disturbi dello spettro autistico e deceduto prematuramente nel 2015, all’età di soli 44 anni. La conduttrice, in evidente difficoltà, ha raccontato alla Venier degli svariati tentativi che, assieme ai suoi genitori, ha compiuto per permettere a Luigi di vivere una vita “normale”.

Eleonora ha anche parlato dell’istituto a cui la famiglia aveva scelto di destinare suo fratello, il cui stato di salute, specialmente a seguito della morte del padre, era ormai ingestibile. “Quando lo riportavamo in istituto lui sorrideva” – ha spiegato Eleonora a Mara Venier, con la voce rotta dal pianto – “A volte pensiamo di poter decidere per le persone che amiamo, ma l’amore è libertà. Luigi, in quel posto, aveva trovato il suo mondo“.

Successivamente, la Daniele si è lasciata andare ad una confessione che ha messo in seria difficoltà la conduttrice. “Troppe volte mi sono chiesta perché sia successo a lui e non a me. Non mi sono mai data una risposta“: queste le parole della presentatrice di Rai 1, che hanno profondamente commosso Mara Venier, al punto da spingerla ad interrompere la diretta.

Sopraffatta dalle lacrime, la conduttrice di “Domenica In” ha dovuto immediatamente lanciare la pubblicità. Un momento davvero emozionante, che avrà toccato le corde del cuore dei telespettatori.