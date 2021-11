“Speriamo sia un nuovo inizio”, Federica Nargi splende nei panni dell’artista francese – FOTO

Federica Nargi ha condiviso una serie di foto per ricordare la puntata finale di ieri sera di “Tale e Quale Show”

Ieri sera durante la puntata finale di “Tale e Quale Show” l’interpretazione di Federica Nargi è stata una delle migliori sia per quanto riguarda il trucco sia per l’esibizione in cui ha cantato e ballato sulle note di una canzone di Sylvie Vartan.

La giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Ubaldo Pantani (nei panni di Christian De Sica) e Cristiano Malgioglio è stata tutta d’accordo nel dire che la performance della ex velina è stata la migliore del suo percorso durante il programma condotto da Carlo Conti.

Federica Nargi, la serie di foto dedicate a “Tale e Quale Show”

Federica è bellissima anche con i capelli biondi e l’acconciatura che ricorda alla perfezione l’artista francese Sylvie Vartan. Nella secondo foto è ritratta insieme ai Gemelli di Guidonia, vincitori della gara, che interpretavano i Beatles.

In uno degli scatti la showgirl è insieme a Loretta Goggi. La mitica cantante e imitatrice le ha detto a proposito dell’esibizione: “Hai fatto qualcosa di eclatante e spero che tu possa divertirti ancora, quando finirà questa programma”.

I fan hanno riempito le sue foto di complimenti e apprezzamenti per la sua bellezza e bravura nonché per essersi molto divertita insieme ai suoi compagni d’avventura, andando a creare un clima sereno e disteso senza prendersi mai troppo sul serio.

La Nargi è tornata in Tv dopo anni in cui si è completamente dedicata al suo fidanzato, il calciatore Alessandro Matri, e alle figlie Sofia e Beatrice.

Il ritorno sul piccolo schermo è stato vincente tanto che un suo follower le ha augurato il meglio con queste parole: “A Colorado anni fa avevi trovato la tua dimensione perfetta: conduzione e ballo…speriamo sia un nuovo inizio“.