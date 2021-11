“Fortunato Bobo”, Costanza Caracciolo e il micro top illegale: ombelico e décolleté di fuori – FOTO

Costanza Caracciolo, compagna di Bobo Vieri, è un’esplosione di sensualità. Avete già visto l’ultimo post da lei pubblicato tramite Instagram?

La sensualissima moglie di Bobo Vieri non si esime mai dal pubblicare scatti che la ritraggono nelle sue migliori mise. Costanza Caracciolo, 32 anni il prossimo 17 gennaio, ha esordito all’interno del tg satirico di Antonio Ricci, in coppia con l’altrettanto famosa Federica Nargi. Le due veline, grazie ai loro stacchetti, hanno fatto capitolare migliaia di fan.

Negli ultimi tempi, la modella ed ex conduttrice ha abbandonato le scene televisive per dedicarsi alle figlie Stella ed Isabel, avute dall’ex calciatore Bobo Vieri. Oltre ad essere una mamma attenta e premurosa, la Caracciolo è anche una vera e propria bomba sexy: l’ultimo scatto apparso tramite Instagram non è per deboli di cuore…

Costanza Caracciolo e il micro top illegale: ombelico e décolleté di fuori – FOTO

Da qualche anno, Costanza Caracciolo ha deciso di mettere da parte i propri impegni televisivi per dedicarsi alle due figlie avute da Bobo Vieri. Nessuno, all’inizio della loro frequentazione, avrebbe mai scommesso che il latin lover più famoso nell’ambiente del calcio facesse sul serio con la bella velina. Eppure, la coppia si è sposata nel marzo del 2019, quando la primogenita Stella aveva appena pochi mesi. Un anno dopo, a coronamento di questo idilliaco quadretto familiare, è arrivata la piccola Isabel, seconda figlia di Bobo e Costanza.

Quest’ultima, pur avendo affrontato due gravidanze, appare in forma smagliante all’interno degli scatti social. Nell’ultima foto rilasciata tramite Instagram, la Caracciolo mostra ai suoi followers come applicare dei patch per attenuare le occhiaie. Il top indossato dall’ex velina, ovviamente, ha scatenato i commenti bollenti dei fan. La modella, che in un colpo solo ha deciso di scoprire ombelico e décolleté, è stata osannata da tutti.

“Fortunato Bobo“, le ha scritto, in estasi, un fan, mentre altri hanno commentato l’inutilità dei patch da lei applicati: “Non ne hai bisogno“, “Sei bellissima“.