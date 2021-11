“GF Vip”, l’ennesimo scontro nella casa: “Mi sono innamorato di te”

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono oramai ai ferri corti nella casa del GF Vip: i due, dopo la loro frequentazione finita male, hanno deciso di provare a chiarire senza successo

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono stati una delle coppie più amati di questa edizione del GF Vip. I due si sono avvicinati molti dopo qualche settimana l’inizio del programma, e per lui è stato quasi un colpo di fulmine: infatti, dopo poche puntate, rivelò di essersi innamorato di lei. La loro frequentazione è cominciata nel modo più burrascoso possibile ed è proseguita allo stesso modo, fino a che lei non ha deciso di chiuderla per permettere a Nicola di vivere al massimo la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

GF Vip, Miriana Trevisan e Nicola Pisu discutono ancora: interviene Clarissa

La scorsa sera Miriana è stata molto contenta di vedere Nicola salvarsi, non per se stessa, ma per lui: adesso vuole che lui vada avanti con il suo percorso da solo senza più pensare a lei. Nicola però oggi è ancora triste e i suoi compagni di avventura hanno trascorso la giornata a cercare di farlo riprendere, ma non ha funzionato. Così Miriana ha deciso di intervenire, perché questa notte sarà il suo compleanno e non vuole che Nicola continui ad avere questo umore tutto il tempo. Nicola ha ribadito per l’ennesima volta di essersi innamorato follemente di lei e che quando prova dei sentimenti per qualcuna così forti non riesce a fare a meno di sentirsi in questo modo. Miriana, invece, gli ha ripetuto ancora una volta di non riuscire a ricambiare il suo amore perché non è così che lei si innamora di qualcuno.

Nicola sembra davvero inconsolabile e Miriana si sente molto in colpa per questa situazione, e gli ha detto di aver sperato che la loro rottura potesse essere un incentivo per farlo andare avanti.